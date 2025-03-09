Adana'da evini satıp tatlıcı açan kadın 15 kişiye istihdam sağladı
Adana'da 7 sene önce evini satarak tatlıcı olan 3 çocuk annesi, şimdi yanında 10'u kadın, 15 kişiye istihdam sağlayarak örnek oluyor. Tatlıcı Zeynep Geyik, 'Bu işi yapmayı çok istedim. Genelde tatlı tezgahlarında hep erkekler olurdu ama biz o algıyı değiştirdik. Ben Adana'nın tek kadın künefe ustasıyım. Yanımda çalışan kadınlara da hem katmer, hem künefe yapmayı öğretiyorum. Eleman alırken de özellikle kadın olmasını tercih ediyorum' dedi.
İHA
• 09 Mart 2025 - 17:01 • Son Güncelleme:
İHA
• 09 Mart 2025 - 17:01 • Son Güncelleme: