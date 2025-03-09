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GündemAdana'da evini satıp tatlıcı açan kadın 15 kişiye istihdam sağladı
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Adana'da evini satıp tatlıcı açan kadın 15 kişiye istihdam sağladı

Adana'da 7 sene önce evini satarak tatlıcı olan 3 çocuk annesi, şimdi yanında 10'u kadın, 15 kişiye istihdam sağlayarak örnek oluyor. Tatlıcı Zeynep Geyik, 'Bu işi yapmayı çok istedim. Genelde tatlı tezgahlarında hep erkekler olurdu ama biz o algıyı değiştirdik. Ben Adana'nın tek kadın künefe ustasıyım. Yanımda çalışan kadınlara da hem katmer, hem künefe yapmayı öğretiyorum. Eleman alırken de özellikle kadın olmasını tercih ediyorum' dedi.

İHA
• 09 Mart 2025 - 17:01 • Son Güncelleme:
İHA
• 09 Mart 2025 - 17:01 • Son Güncelleme:
1Adanada evini satıp tatlıcı açan kadın 15 kişiye istihdam sağladı

39 yaşındaki 3 çocuk annesi Zeynep Geyik, ikiz kızları Tuana ve Sena (18) ve 11 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan'ı okula yazdırdıktan sonra okumak istedi.

2Adanada evini satıp tatlıcı açan kadın 15 kişiye istihdam sağladı

Genç kadın, çocuklarının yakınındaki okula yazılarak, bir yılda ortaokul eğitimini tamamladı. Meslek sahibi olmak isteyen Geyik, daha sonra bir pastacılık bölümüne kaydını yaptırdı.

3Adanada evini satıp tatlıcı açan kadın 15 kişiye istihdam sağladı

Liseyi de bitiren Geyik, eşinin tavsiyesi üzerine tatlıcı olmaya karar verdi. Mesleği öğrenmek için Gaziantep'e yerleşen 3 çocuk annesi birçok tatlının yapımında ustalaştı. Bu sürede 25 çeşit tatlı türü öğrenen Geyik, Adana'ya geldikten sonra 7 yıl önce evini satıp iş yeri açtı. 3 çalışanla işe başlayan Geyik, şuanda 10'u kadın olmak üzere 15 kişiye istihdam sağlıyor.

4Adanada evini satıp tatlıcı açan kadın 15 kişiye istihdam sağladı

İHA muhabirine açıklamada bulunan Geyik, kadınların istedikten sonra her işi başarabileceğini anlatarak, "Bu işi yapmayı çok istedim. Genelde tatlı tezgahlarında hep erkekler olurdu ama biz o algıyı değiştirdik.

5Adanada evini satıp tatlıcı açan kadın 15 kişiye istihdam sağladı

Ben Adana'nın tek kadın künefe ustasıyım. Yanımda çalışan kadınlara da hem katmer, hem künefe yapmayı öğretiyorum. Eleman alırken de özellikle kadın olmasını tercih ediyorum" dedi.

6Adanada evini satıp tatlıcı açan kadın 15 kişiye istihdam sağladı

Kadın çalışanlar nedeniyle müşterilerinden de hep olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen Geyik, "Bana başaramazsın, yapamazsın diyenlere örnektir benim başarım. Müşterilerimiz de buraya geldiğinde hep kadınları görünce mutlu oluyorlar. Onlardan da güzel dönüşler alıyorum. Bundan sonraki hedefim iş yerimi büyütmek ve daha fazla kadına istihdam sağlamak" diye konuştu.

7Adanada evini satıp tatlıcı açan kadın 15 kişiye istihdam sağladı

Zeynep ustanın yanında garson olarak çalışmaya başlayan ve daha sonra künefe ustalığına geçen Çağla Leyla, "Bu sektöre girmeden önce organizasyon firmalarında çalışıyordum. Burada garson olarak işe başladım ve ardından Zeynep usta bana şans verdi. Tezgaha geçip iş öğrendim, şuanda künefe ustası olarak çalışıyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.