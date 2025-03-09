Adana'da evini satıp tatlıcı açan kadın 15 kişiye istihdam sağladı

Kadın çalışanlar nedeniyle müşterilerinden de hep olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen Geyik, "Bana başaramazsın, yapamazsın diyenlere örnektir benim başarım. Müşterilerimiz de buraya geldiğinde hep kadınları görünce mutlu oluyorlar. Onlardan da güzel dönüşler alıyorum. Bundan sonraki hedefim iş yerimi büyütmek ve daha fazla kadına istihdam sağlamak" diye konuştu.