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GündemAdana'da bu fiyata sakatat yok! Cep yakıyor: Kasaplar Çarşısı'na adım atmak neredeyse parayla!
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Adana'da bu fiyata sakatat yok! Cep yakıyor: Kasaplar Çarşısı'na adım atmak neredeyse parayla!

Türkiye'deki birçok mezbahada günlük kesilen küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana'ya getiriliyor. Son yıllarda kentte düzenlenen ‘Lezzet festivali' ise sakatat satışlarını arttırdı.

• 19 Aralık 2024 - 10:44 • Son Güncelleme:
• 19 Aralık 2024 - 10:44 • Son Güncelleme:
1Adanada bu fiyata sakatat yok Cep yakıyor: Kasaplar Çarşısına adım atmak neredeyse parayla

Ancak kış aylarının gelmesiyle sakatat fiyatları cep yakmaya başladı.

2Adanada bu fiyata sakatat yok Cep yakıyor: Kasaplar Çarşısına adım atmak neredeyse parayla

Adana Kasaplar Çarşısı'nda ciğerin kilogram fiyatı 750 TL, kelle 250 TL, işkembe ve mumbar 50 TL'den satılıyor.

3“Sakatat fiyatları artabilir”

“Sakatat fiyatları artabilir”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, havaların soğumasıyla birlikte sakatat fiyatlarında artış olduğuna dikkat çekerek,

4Adanada bu fiyata sakatat yok Cep yakıyor: Kasaplar Çarşısına adım atmak neredeyse parayla

“Sakatat daha önce bulunmuyordu fakat şimdi ikliminde soğuk olması nedeniyle fiyatlarda artış var. Ciğerin kilogramı 750, ütülmüş kelle 250, işkembe 50, mumbar 50 TL olarak satılıyor” dedi.

5Daha önceden şırdan, mumbar, işkembelerin hepsi dökülüyordu

"Daha önceden şırdan, mumbar, işkembelerin hepsi dökülüyordu"

İç piyasada hayvan kesiminin fazla olmadığının altını çizen Başkan Yağmur,

6Adanada bu fiyata sakatat yok Cep yakıyor: Kasaplar Çarşısına adım atmak neredeyse parayla

“Sakatat ithalatımız da olmadığından dolayı ilerleyen günlerde fiyatlarda artış bekliyoruz. Daha önceden şırdan, mumbar, işkembelerin hepsi dökülüyordu. "

7Adanada bu fiyata sakatat yok Cep yakıyor: Kasaplar Çarşısına adım atmak neredeyse parayla

"Yaz aylarında 3 taneyi 50 TL'ye veriyorlardı. 5 taneyi 50 TL'ye veriyorlardı. Şu an fazla talep yok. Hem zamdan dolayı bir de artık lüks yemeği oldu sakatatlar. "

8Adanada bu fiyata sakatat yok Cep yakıyor: Kasaplar Çarşısına adım atmak neredeyse parayla

Yani bir işkembenin, mumbarın yapılması ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor” diye konuştu.

9Adanada bu fiyata sakatat yok Cep yakıyor: Kasaplar Çarşısına adım atmak neredeyse parayla