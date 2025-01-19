Adana Kozan'da budama ustaları teknolojiyle rahatladı! Nasırlı ellerden eser kalmadı

Ziraat Mühendisi Mutlu Karataş ise, budama çalışmanın hem ağaca hem üreticiye fayda sağladığını kaydederek, “El makaslarında ezme yaparken, şarjlı makaslar ile daha hassas bir budama oluyor. Bu şekilde ağaca zararlı girişi de daha az oluyor” dedi.