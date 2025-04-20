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GündemAbisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı! Yıllık 6 ton ürünü Karadeniz'e o satıyor!
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Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı! Yıllık 6 ton ürünü Karadeniz'e o satıyor!

Üniversiteden Güzellik uzmanı olarak mezun olan Münevver Meziroğlu, mesleğini bırakmaya karar verdi. Sonrasında abisiyle birlikte üretimi 3 dönüme çıkarttı. Ailenin kullanmadığı arazide üretime başlayan Meziroğlu, "Yeni kurulan seralarda ilk iki yıl ödeme olmuyor. O sırada zaten biz kazanca geçiyoruz. Sıfırda faiz olduğu için kazanılanla seranın borcunu kapatıyorsunuz. Ondan sonra kazanca geçiyorsunuz. Bu çok güzel bir imkan." dedi.

• 20 Nisan 2025 - 07:21 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2025 - 07:21 • Son Güncelleme:
1Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı Yıllık 6 ton ürünü Karadenize o satıyor

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nden 2018 yılında mezun olan Münevver Meziroğlu, ardından Çaydeğirmeni beldesinde bulunan ailesine ait arazilerde tarım yapmaya karar verdi.

2Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı Yıllık 6 ton ürünü Karadenize o satıyor

Ailesinin küçük bahçesinin yanında ki araziye sera kurmak isteyen Meziroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Genç Çiftçi projesine başvurdu. Proje kapsamında Meziroğlu'nun gösterdiği araziye 500 metrekarelik sera kuruldu.

3Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı Yıllık 6 ton ürünü Karadenize o satıyor

Meziroğlu, kurulan serada ilk yıl marul ve domates üretti. Ürettiği ürünleri satarak gelir elde eden Meziroğlu, mesleğinin yerine çiftçi olmaya karar verdi. Atıl durumdaki toplam 2 bin metrekarede tarım yapmaya başlayan Meziroğlu, 3 yıl içinde sera sayısını 6'ya çıkardı.

4KARADENİZE SATIYOR

KARADENİZ'E SATIYOR

Sera dışında tarlada karpuz üretimi de yapan Meziroğlu, mevsimine göre ürettiği sebze ve meyvelerle beldenin yanı sıra çevre ilçe ve illere de ürün göndermeye başladı.

5Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı Yıllık 6 ton ürünü Karadenize o satıyor

Talebe yetişemeyen Meziroğlu, ziraat mühendisi ağabeyi Kadir Meziroğlu'nun(31) desteğiyle de iyi tarım uygulamalarıyla ürün verimini geliştirdi. Meziroğlu ailesi, yaptıkları tarım uygulamalarıyla beldede seracılık yapan ailelere de örnek oldu. Birçok aile, Meziroğlu'nun serasını inceleyerek aynı sistemi kendi seralarına da kurdu.

6Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı Yıllık 6 ton ürünü Karadenize o satıyor

Münevver Meziroğlu, henüz 21 yaşındayken başvurduğu genç çiftçi projesi sayesinde atıl durumdaki arazilerde kurdukları seralarda üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. Ağabeyinin desteğiyle seradaki verimi de arttırdığını ifade eden Meziroğlu, "Üniversite güzellik ve saç bakımı bölümü eğitimi bitirdim.

7Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı Yıllık 6 ton ürünü Karadenize o satıyor

Sonra böyle bir proje olduğunu duydum. Bende hemen başvurdum ve kendi işimi yapmak istedim. Proje onaylandı ve seramızı kurduk. İlk yıl marul, ikinci yıl ise domates ektik. Sonra ağabeyimle birlikte el birliği yaparak seralarımızı arttırmayı hedefledik.

8Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı Yıllık 6 ton ürünü Karadenize o satıyor

Bir tane daha bir tane daha derken şu an 6 seramız var. Çok mutluyuz. Devletimizin çok güzel desteği var. Köyümüzde ki boş arazileri bu şekilde değerlendirerek bütçemize katkı sunuyoruz.

9Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı Yıllık 6 ton ürünü Karadenize o satıyor

Ağabeyim mühendis ama benim personelim gibi oldu tabi ama biz öyle düşünmüyoruz. Herkes bana patron diye espri yapıyor. Birlikte seralarımızı geliştirdik. Çevrem tebrik ediyor. Genç yaşta bu kadar sera kurup çalışmamız çevremizde örnek gösteriliyor. Buda bizi mutlu ediyor." dedi.

10Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı Yıllık 6 ton ürünü Karadenize o satıyor

Ağabey Kadir Meziroğlu da çocukluğun tarımla ve seralarda geçtiğini anlatarak herkesin boş arazilerini değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Üretmenin mutluluk verici olduğunu anlatan Meziroğlu, şöyle dedi:

11Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı Yıllık 6 ton ürünü Karadenize o satıyor

"Kardeşim genç çiftçi projesine başvurdu. O da 500 metrekarelik bir sera kurdu. Birlikte seraları arttırmayı hedefledik. İl Özel İdare desteğiyle sıfır faizli krediyle bir sera yaptık. Sonra tekrar devlet destekli bir sera daha yaptırdık.

12Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı Yıllık 6 ton ürünü Karadenize o satıyor

Açıkta da karpuz üretimi başladık. Yılda 6 otona yakın karpuz üretimi yapıyoruz. Devlet destekleri çok iyi. Bizim için fazlasıyla iyi diyebiliriz. Yeni kurulan seralarda ilk iki yıl ödeme olmuyor. O sırada zaten biz kazanca geçiyoruz. Sıfırda faiz olduğu için kazanılanla seranın borcunu kapatıyorsunuz. Ondan sonra kazanca geçiyorsunuz. Bu çok güzel bir imkan."