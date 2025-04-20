Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı! Yıllık 6 ton ürünü Karadeniz'e o satıyor!
Üniversiteden Güzellik uzmanı olarak mezun olan Münevver Meziroğlu, mesleğini bırakmaya karar verdi. Sonrasında abisiyle birlikte üretimi 3 dönüme çıkarttı. Ailenin kullanmadığı arazide üretime başlayan Meziroğlu, "Yeni kurulan seralarda ilk iki yıl ödeme olmuyor. O sırada zaten biz kazanca geçiyoruz. Sıfırda faiz olduğu için kazanılanla seranın borcunu kapatıyorsunuz. Ondan sonra kazanca geçiyorsunuz. Bu çok güzel bir imkan." dedi.
• 20 Nisan 2025 - 07:21 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2025 - 07:21 • Son Güncelleme: