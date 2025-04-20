Abisini bu işe ikna etti, üretimi 3 dönüme çıkardı! Yıllık 6 ton ürünü Karadeniz'e o satıyor!

Ağabeyim mühendis ama benim personelim gibi oldu tabi ama biz öyle düşünmüyoruz. Herkes bana patron diye espri yapıyor. Birlikte seralarımızı geliştirdik. Çevrem tebrik ediyor. Genç yaşta bu kadar sera kurup çalışmamız çevremizde örnek gösteriliyor. Buda bizi mutlu ediyor." dedi.