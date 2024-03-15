ABD'nin tankları sınırda! Yunanistan, Dedeağaç'ta askeri yığınak yapıyor

Suda'yı Doğu Akdeniz'de kendi üssü haline getiren ABD ordusu, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da Girit'teki üste ağırladı. Pompeo, Yunan Başbakan Miçotakis'le birlikte Amerikan uçak gemisi üstünde poz verdi. 2020 yazından itibaren her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD'nin ilgisi, yalnızca Akdeniz'le sınırlı kalmadı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan ortak tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı. Ege Denizi'nin kuzeyindeki Dedeağaç'ta ise birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiç kullanılmayan liman, ABD yığınağının merkezine dönüştü. Türkiye'nin kilitlendiği limanın sınıra uzaklığı yalnızca 20 kilometre mesafe.