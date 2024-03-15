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Gündem ABD'nin tankları sınırda! Yunanistan, Dedeağaç'ta askeri yığınak yapıyor
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ABD'nin tankları sınırda! Yunanistan, Dedeağaç'ta askeri yığınak yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri,(ABD) Türkiye ile Yunanistan sınırı olan Dedeağaç'a askeri yığınak yapmaya devam ediyor.Dokuz ay boyunca dönüşümlü konuşlandırılacak yeni birlikleri getiren dev gemiden, M1A2 Abrams tankları ve M2 Bradley zırhlı araçları indi. Yunan medyası ise, Atina yönetiminin Dedeağaç'la gurur duyduğunu belirtip limanın bir başarı hikayesi olduğunu belirtti.

• 15 Mart 2024 - 16:20 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 16:20 • Son Güncelleme:
1 ABDnin tankları sınırda Yunanistan, Dedeağaçta askeri yığınak yapıyor

Türkiye ile Yunanistan arasında 2020 yazında patlak veren kriz, geride kalan dört yılda Ege Denizi'nin en kuzeyi ile en güneyindeki iki limanı ABD üssü haline getirdi. Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, krizin ilk aylarında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne uçak gemisi gönderdi. USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e açıldı.

2 ABDnin tankları sınırda Yunanistan, Dedeağaçta askeri yığınak yapıyor

Suda'yı Doğu Akdeniz'de kendi üssü haline getiren ABD ordusu, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da Girit'teki üste ağırladı. Pompeo, Yunan Başbakan Miçotakis'le birlikte Amerikan uçak gemisi üstünde poz verdi. 2020 yazından itibaren her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD'nin ilgisi, yalnızca Akdeniz'le sınırlı kalmadı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan ortak tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı. Ege Denizi'nin kuzeyindeki Dedeağaç'ta ise birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiç kullanılmayan liman, ABD yığınağının merkezine dönüştü. Türkiye'nin kilitlendiği limanın sınıra uzaklığı yalnızca 20 kilometre mesafe.

3 ABD ORDUSU YENİDEN İNŞA ETTİ

ABD ORDUSU YENİDEN İNŞA ETTİ

ABD tankları ve zırhlı araçlarını taşıyan gemilerin bir bir demir atmasıyla bütün gözlerin çevrildiği Dedeağaç'a, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros tarafından 'Kuzey'in Suda'sı adı takıldı. New York Times'ın Ağustos 2022'da yayımladığı özel haberde 'ABD'nin silah merkezi' olarak tanımladığı Dedeağaç'taki liman, daha fazla yük getirilebilmesi için Amerikan ordusu tarafından yeniden inşa edildi.

4 LEROY A. MENDONİCA YANAŞTI

LEROY A. MENDONİCA YANAŞTI

ABD ordusu resmi internet sitesinde Dedeağaç limanına yanaşan Leroy A. Mendonica adlı devasa nakliye gemisini ve getirilen silahların fotoğraflarını yayımladı.Geminin yükünü 3'üncü Zırhlı Tugay Muharebe Timi ve 4'üncü Piyade Tümeni'nin dokuz aylık dönüşümlü konuşlandırılması sırasında boşalttığını belirten resmi site, Leroy A. Mendonica'nın limandaki diğer Amerikan birlikleri ve Yunan ortaklar tarafından karşılandığını aktardı. Yeni gelen birliklerin dönüşümlü konuşlandırmada kritik bir rol oynayacağını kaydeden resmi site, askerlerin Avrupalı ortakları ve müttefikleriyle yakın eğitim aldığını yazdı.Dedeağaç'a yeni Amerikan sevkiyatında sayıları 100'ü geçen M1A2 Abrams tankları ve M2 Bradley zırhlı araçları özellikle dikkat çekici.

5 YUNAN MEDYASI: BAŞARI HİKAYESİ

YUNAN MEDYASI: BAŞARI HİKAYESİ

Yunan medyası ise, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın hafta içinde Dedeağaç'la gurur duyduğunu söylediği açıklamalarını hatırlatıp Kuzey Ege'deki küçük limanın bir başarı hikayesi olduğunu yazdı. Yunanistan için olduğu kadar NATO adına da bir başarının hayata geçtiğini belirten medya, Dedeağaç'a indirilen silahların Avrupa ve Rus işgaline karşı direnen Ukrayna'ya dağıtıldığını yazdı.

6 ABDnin tankları sınırda Yunanistan, Dedeağaçta askeri yığınak yapıyor

Haberlerde Atlantic Resolve adı verilen operasyonla her yıl Amerikan silahları ve askerlerinin Dedeağaç'a geldiği vurgulanırken, Yunan hükümetlerinin ABD ordusuna ülkenin her yerinde istediğini yapma rahatlığı verdiği kaydedildi.

7 BİRKAÇ YILDIR BEKLENMEDİK JEOPOLİTİK PARLAMA NOKTASI

BİRKAÇ YILDIR 'BEKLENMEDİK JEOPOLİTİK PARLAMA NOKTASI'

Amerikan New York Times gazetesi, Ağustos 2022'deki haberinde Dedeağaç'ı 'beklenmedik jeopolitik parlama noktası' olarak niteleyip Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle birkaç yıl öncesinde ıssız olan limandaki askeri hareketliliğin giderek arttığını yazdı.

8 ABDnin tankları sınırda Yunanistan, Dedeağaçta askeri yığınak yapıyor

"Bu, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'daki ekonomik ve diplomatik ilişkileri nasıl yeniden şekillendirdiğini gösteriyor" diyen New York Times'ın haberine göre, ABD savaş gemileri tank ve kamyon indirmek için limana yanaştığında bölgede yumurta ve sigara kıtlığı baş gösteriyor.

9 ABDnin tankları sınırda Yunanistan, Dedeağaçta askeri yığınak yapıyor

ABD'nin Dedeağaç'a yaptığı yığınağın hem Rusya hem de Türkiye tarafından tepki gördüğünü belirten NYT, Yunanistan'ın her yerindeki ABD üsleri için "Türkiye korkusu ve Ukrayna'yla dayanışma, Atina'yı Washington'a yaklaştırdı ve ABD'ye çeşitli yerlerde genişletilmiş askeri erişim izni verildi" yorumunu yaptı.