ABD'nin tankları sınırda! Yunanistan, Dedeağaç'ta askeri yığınak yapıyor
Amerika Birleşik Devletleri,(ABD) Türkiye ile Yunanistan sınırı olan Dedeağaç'a askeri yığınak yapmaya devam ediyor.Dokuz ay boyunca dönüşümlü konuşlandırılacak yeni birlikleri getiren dev gemiden, M1A2 Abrams tankları ve M2 Bradley zırhlı araçları indi. Yunan medyası ise, Atina yönetiminin Dedeağaç'la gurur duyduğunu belirtip limanın bir başarı hikayesi olduğunu belirtti.
• 15 Mart 2024 - 16:20 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 16:20 • Son Güncelleme: