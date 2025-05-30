ABD'li bilim insanı Konya'ya tek bir şey için geldi! Köyde görünce dondu kaldı, artık çok tehlikeli
ABD'de Kentucky Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alan Fryar, Konya'ya özel davet ile geldi. Bilim İnsanı Konya'nın Karapınar ilçesinde tek bir şeyi incelemek için geldi. Köye girer girmez gördüğü manzara karşısında şaşıran Bilim insanı 'ciddi şekilde düşmüş' diyerek tehlikeyi açıkladı.
AA
• 30 Mayıs 2025 - 09:35 • Son Güncelleme:
AA
• 30 Mayıs 2025 - 09:35 • Son Güncelleme: