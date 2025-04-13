90 yıl sonra başladı! Turistik Tuz Ekspresi yolcuları Çankırı'da doyasıya eğlendi





Çankırı'da 1934 yılında başlatılan ve dört yıl boyunca hizmet verdikten sonra kaldırılan "Tenezzüh (Gezinti) Treni" seferleri, 90 yıl aradan sonra yeniden başlatıldı. Çankırı Valiliği koordinasyonunda, Çankırı Belediyesi, TCDD, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile seyahat acentelerinin iş birliğiyle hayata geçirilen "Turistik Tuz Ekspresi", Ankara Garı'ndan hareket ederek yaklaşık üç saatlik bir yolculukla Çankırı'ya ulaştı. "Kaya tuzunun başkenti" olarak anılan Çankırı'da, tren yolcuları dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olan ve yerin 150 metre altında bulunan yer altı tuz şehrini ziyaret etti. Türkiye'nin önemli endüstriyel mirasları arasında yer alan mağara ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Gezi çerçevesinde Çankırı'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Turistler, tıbbın ve eczacılığın simgelerinden biri olarak kabul edilen Taş Mescit ile Çankırı Mevlevihanesi gibi önemli yapıları ziyaret ederek, adeta zamanda yolculuk yaptı.