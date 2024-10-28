90 liralık ayçiçek yağını 350 TL’ye satmışlar! Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar

KÖFTEYE NEDEN SOYA KOYUYORLAR?





Soya protein ağırlıklı olan ürünlerde kullanılıyor. Soya proteinini kırmızı etten gelen proteinle karıştırarak bunu değerlendiriyorlar. Firma ‘protein değerini eksik koyup soya ilave ederim, toplam protein değerini tamamlarım’ diyor. Şirket sahada ucuz soya buluyorsa bunu ilave ediyor. Burada kırmızı etin maliyetini azaltmaya çalışıyorlar. Soya insan sağlığına zararlı değil ancak tüketiciyi mali olarak kandırmış oluyorsunuz.



‘SADE YAĞA İNEK SÜTÜ İLAVE ETMİŞLER’



Sade yağ diye bahsedilen şey baklava ve katmerde kullanılan yağdır. Sütün yağından tereyağı yapılır veya sade yağ yapılır. Gıda mevzuatına göre tereyağında yağ oranı yüzde 87 olmalıdır. Sade yağdaki oran da yüzde 99’dur. Yani yağ oranı yüksek ve daha kaliteli bir yağdır sade yağ. Ancak sütün yağı pahalı ve kıymetli bir şey olduğu için sütün yağından çalmış, onun yerine ona benzer aynı sınıftan inek sütü ilave etmişler. Burada yine bir mali sahtecilik var. Olması gereken kaliteyi vatandaşa sunmuyorlar. Sütün para eden kısmı yağ tarafındadır. Firma burada sütün yağından çalarak onun yerine başka ilaveler yapıyor.