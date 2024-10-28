90 liralık ayçiçek yağını 350 TL’ye satmışlar! Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar
Köfte, yoğurt, sumak ve sıvı yağında yapılan oyunlar gün yüzüne çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar ve hileli ürünleri ayrı listelerle kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Hileli ürünler listesine her geçen gün yenileri ekleniyor, firmalar tek tek ifşalanıyor. Bakanlığın son listesindeki ürünlerde başvurulan hileler adeta pes dedirtti.
• 28 Ekim 2024 - 08:32 • Son Güncelleme:
• 28 Ekim 2024 - 08:32 • Son Güncelleme: