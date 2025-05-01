81 ilden akın akın geliyorlar! Bakanlık bile onaydı, tam 330 yıllık: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü
Tüm Türkiye'den onu görmek ve fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Tam tamına 330 yıllık geçmişi var. 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylayıp listeye aldı. Ziyarete gelen vatandaşlar 'daha önce böylesini görmedim' diyerek hayran kalıyor.
İHA
• 01 Mayıs 2025 - 11:31 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Mayıs 2025 - 11:31 • Son Güncelleme: