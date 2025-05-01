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Gündem81 ilden akın akın geliyorlar! Bakanlık bile onaydı, tam 330 yıllık: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü
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81 ilden akın akın geliyorlar! Bakanlık bile onaydı, tam 330 yıllık: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Tüm Türkiye'den onu görmek ve fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Tam tamına 330 yıllık geçmişi var. 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylayıp listeye aldı. Ziyarete gelen vatandaşlar 'daha önce böylesini görmedim' diyerek hayran kalıyor.

İHA
• 01 Mayıs 2025 - 11:31 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Mayıs 2025 - 11:31 • Son Güncelleme:
181 ilden akın akın geliyorlar Bakanlık bile onaydı, tam 330 yıllık: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde 330 yıl boyunca Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere iki büyük devlete, tam 15 padişaha ve 12 cumhurbaşkanına tanıklık eden ulu çınar, zamana karşı verdiği mücadele ile adeta tarih kitaplarına meydan okuyor.

281 ilden akın akın geliyorlar Bakanlık bile onaydı, tam 330 yıllık: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Uçmakdere Mahallesi'nde, doğanın ortasında adeta bir tarihi eser gibi duran ağaç, hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

381 ilden akın akın geliyorlar Bakanlık bile onaydı, tam 330 yıllık: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Çınarın gövdesi yıllar içinde doğal yollarla genişlemiş ve içinde büyük bir oyuk oluşmuş durumda. Ağacın iç kısmına 3-4 kişi rahatlıkla sığabiliyor.

481 ilden akın akın geliyorlar Bakanlık bile onaydı, tam 330 yıllık: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Vatandaşlar, geniş oyuğun içine girerek fotoğraf çektiriyor, kimi zaman da doğal bir mağarayı andıran bu boşlukta oturup doğayla bütünleşmenin keyfini çıkarıyor.

581 ilden akın akın geliyorlar Bakanlık bile onaydı, tam 330 yıllık: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Ağacı ziyaret eden vatandaşlar şu ifadeleri kullandı: "Çok güzel bir ağaç, 330 yaşındaymış. Çok ilgi çekici. Daha önce böyle bir ağaç görmedim.

681 ilden akın akın geliyorlar Bakanlık bile onaydı, tam 330 yıllık: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

İçi adeta mağara gibi, 3-4 kişi rahatlıkla içine sığabiliyor. 330 yıllık olması daha da ilgi çekici kılıyor. Tabiatlarımızı böyle korumaları lazım, kesmemeleri lazım."

781 ilden akın akın geliyorlar Bakanlık bile onaydı, tam 330 yıllık: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Ulu çınarın çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler ise bu tür doğal anıtların daha çok tanıtılması gerektiğini vurguladı. Uçmakdere'nin sembolü olmaya devam ediyor

881 ilden akın akın geliyorlar Bakanlık bile onaydı, tam 330 yıllık: 2 devlet, 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Anıt ağaç, Uçmakdere Mahallesi'nin hem doğal güzelliklerini hem de tarihî derinliğini simgeleyen önemli varlıklar arasında yer alıyor.Yetkililer, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenli bakım ve denetimlerin sürdüğünü belirtiyor.