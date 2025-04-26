80 ton sütten 3 ton kaşar peyniri ile 500 kilogram tereyağı üretildi





Cimitekke Belde Belediye Başkanı Erol Aydın'ın girişimiyle belediye bünyesinde kurulan tesiste 4 kişi istihdam ediliyor.



Aydın, AA muhabirine, 2014-2019 döneminde beldede belediye başkanlığı yaptığını, 2024'te de yeniden seçildiğini söyledi.



Beldede hayvancılıkla uğraşanları desteklemek için süt işleme tesisi kurduklarını, gurbetteki hemşehrileri ve belde sakinleri arasında köprü olmak için de kendi ürünlerini imal ettiklerini belirten Aydın, "Her şeyimiz resmi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden aldığımız ruhsatımız da var. Denetimlerimiz de gayet sağlıklı ve güzel. İyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Bizim bölgemiz kırsal olduğundan il merkezi ve ilçe merkezimize uzak. Üreticilerimiz mağdur oluyor. Süt toplamaya gelenlerimiz var. Onlar da düşük fiyattan alıyor. Haliyle onların da masrafları oluyor." ifadesini kullandı.