Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem80 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir? Torba yasanın içinde neler var 2023? İşte torba yasa maddeleri …
HaberlerGündem Haberleri 80 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir? Torba yasanın içinde neler var 2023? İşte torba yasa maddeleri …
ABONE OL

80 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir? Torba yasanın içinde neler var 2023? İşte torba yasa maddeleri …

80 maddelik yeni torbada neler var? 80 maddelik torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı 80 maddelik yeni torba kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifle birlikte birçok yeni düzenleme getiriliyor. torba yasada bankalar ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutulması, KKM'nin süresinin uzatılması, deprem bölgesinde fahiş fiyatla satış yapanlara katlamalı ceza gibi birçok önemli madde bulunuyor. Peki, 80 maddelik torba yasada ? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, infaz düzenlemesi, taşerona kadro, ehliyet affı var mı? İşte 80 maddelik torba yasadaki maddeler…

• 25 Kasım 2023 - 14:37 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2023 - 14:37 • Son Güncelleme:
180 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir Torba yasanın içinde neler var 2023 İşte torba yasa maddeleri …

AK Parti, bankalar ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutulması, KKM'nin süresinin uzatılması, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza verilmesi gibi önemli düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Peki, Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, infaz düzenlemesi, taşerona kadro, ehliyet affı 80 maddelik torba yasada var mı? 80 maddelik torba yasada neler var 2023?

280 MADDELİK TORBA YASADA NELER VAR 2023

80 MADDELİK TORBA YASADA NELER VAR 2023?

AK Parti, bankalar ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutulması, KKM'nin süresinin uzatılması, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza verilmesi gibi önemli düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

380 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir Torba yasanın içinde neler var 2023 İşte torba yasa maddeleri …

AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu torba yasa teklifinde öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:

İLK KONUT HARİÇ: Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.

BANKALARA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANMAYACAK: Banka ve finans kurumlarına 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

480 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir Torba yasanın içinde neler var 2023 İşte torba yasa maddeleri …

SIKINTILI ŞİRKETLERE UZATMA: Finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırma olanağının süresi 2 yıl daha uzatılacak. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2 yıl süre uzatımı yetkisi de veriliyor.

KKM'DE VERGİ İSTİSNASI UZATILACAK: Kur Korumalı Mevduattan (KKM) elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

580 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir Torba yasanın içinde neler var 2023 İşte torba yasa maddeleri …

KAZANÇ İSTİSNASI ARTIRILACAK: Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50'lik kurumlar vergisi istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılacak. Türkiye'ye getirilmesi şartıyla gelir vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilecek.

CEP'TE VERGİ GÜNCELLEMESİ: Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı yıllık değerleme oranı ile güncellenecek. Ayrıca uygulama süresi uzatılacak.

680 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir Torba yasanın içinde neler var 2023 İşte torba yasa maddeleri …

KDV DÜZENLEMESİ: Cumhurbaşkanı, KDV iadelerinde, iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulmasında yetkili olacak.

GÖTÜRÜ VERGİSİ: İhracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılacak.

İHRACATLARDA İNDİRİM: Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçıya kurumlar vergisinde 5 puan indirim yapılacak.

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ: Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkartılacak.

780 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir Torba yasanın içinde neler var 2023 İşte torba yasa maddeleri …

FİYAT FARKI: Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı sağlanacak.

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI: Mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine tabii olacak.

NOTERDE SATIŞ: Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan

880 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir Torba yasanın içinde neler var 2023 İşte torba yasa maddeleri …

sözleşmeler noterde yapılabilecek.

CEZA ÖDEMEDEN ÇIKIŞ YOK: Yurtdışında yaşayan Türkler trafik cezalarını ödemeden çıkış yapamayacak.

FAHİŞ FİYATA CEZA: Deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanlara katlamalı ceza verilecek.

İNTERNETTE VERGİ KAPSAMI GENİŞLİYOR

İnternette vergilendirmenin kapsamı genişliyor. Youtuber gibi sosyal medya fenomenleri vergilendiriliyordu.

980 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir Torba yasanın içinde neler var 2023 İşte torba yasa maddeleri …

Teklif ile internet siteleri, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetler verenler de vergilendirilecek.

1080 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir Torba yasanın içinde neler var 2023 İşte torba yasa maddeleri …

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu. Aile ve Gençlik Bankası tarafından 150 bin TL evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak sunulacak.

1180 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir Torba yasanın içinde neler var 2023 İşte torba yasa maddeleri …

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer vermişti.

1280 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir Torba yasanın içinde neler var 2023 İşte torba yasa maddeleri …

TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.