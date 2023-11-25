80 maddelik torba yasada neler var (içeriği), 2. torba yasanın maddeleri nelerdir? Torba yasanın içinde neler var 2023? İşte torba yasa maddeleri …
80 maddelik yeni torbada neler var? 80 maddelik torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı 80 maddelik yeni torba kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifle birlikte birçok yeni düzenleme getiriliyor. torba yasada bankalar ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutulması, KKM'nin süresinin uzatılması, deprem bölgesinde fahiş fiyatla satış yapanlara katlamalı ceza gibi birçok önemli madde bulunuyor. Peki, 80 maddelik torba yasada ? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, infaz düzenlemesi, taşerona kadro, ehliyet affı var mı? İşte 80 maddelik torba yasadaki maddeler…
• 25 Kasım 2023 - 14:37 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2023 - 14:37 • Son Güncelleme: