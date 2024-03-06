8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil mi? 8 Mart'ta okullar tatil mi, Dünya Kadınlar Günü hangi ülkede resmi tatildir?
Dünya Kadınlar Günü, kadınların siyasi katılım, eğitim, istihdam ve sağlık gibi temel haklara eşit erişimlerini sağlamak ve kadına yönelik şiddetin sona ermesi için fırsat sunan önemli bir gün olarak kutlanır. Her yıl, çeşitli ülkelerde ve toplumlarda çeşitli etkinliklerle anılan bu özel gün, kadınların seslerini duyurduğu mesajlarla dolu ve eşitlik taleplerinin yükseldiği bir platform haline gelir. 8 Mart’a az bir süre kala 8 Mart Kadınlar Günü’nün resmi tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil mi? 8 Mart'ta okullar tatil mi, Dünya Kadınlar Günü hangi ülkede resmi tatildir?
• 06 Mart 2024 - 11:58 • Son Güncelleme:
• 06 Mart 2024 - 11:58 • Son Güncelleme: