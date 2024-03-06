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Gündem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil mi? 8 Mart'ta okullar tatil mi, Dünya Kadınlar Günü hangi ülkede resmi tatildir?
Haberler Gündem Haberleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil mi? 8 Mart'ta okullar tatil mi, Dünya Kadınlar Günü hangi ülkede resmi tatildir?
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil mi? 8 Mart'ta okullar tatil mi, Dünya Kadınlar Günü hangi ülkede resmi tatildir?

Dünya Kadınlar Günü, kadınların siyasi katılım, eğitim, istihdam ve sağlık gibi temel haklara eşit erişimlerini sağlamak ve kadına yönelik şiddetin sona ermesi için fırsat sunan önemli bir gün olarak kutlanır. Her yıl, çeşitli ülkelerde ve toplumlarda çeşitli etkinliklerle anılan bu özel gün, kadınların seslerini duyurduğu mesajlarla dolu ve eşitlik taleplerinin yükseldiği bir platform haline gelir. 8 Mart’a az bir süre kala 8 Mart Kadınlar Günü’nün resmi tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil mi? 8 Mart'ta okullar tatil mi, Dünya Kadınlar Günü hangi ülkede resmi tatildir?

• 06 Mart 2024 - 11:58 • Son Güncelleme:
• 06 Mart 2024 - 11:58 • Son Güncelleme:
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Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, 2024 yılında da Cuma gününe denk gelecek. Bu özel günde, kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik alandaki başarıları kutlanırken, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturulur. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil mi?

2 Dünya kadınlar günü resmi tatil mi

Dünya kadınlar günü resmi tatil mi?

8 Mart kapsamında çeşitli kutlamalar ve anmalar gerçekleştirilse de bu gün resmi tatil takvimi içerisinde yer almıyor. Dolayısıyla 8 Mart 2024 günü resmi tatil değil.

3 Dünya Kadınlar Günü hangi ülkede resmi tatildir

Dünya Kadınlar Günü hangi ülkede resmi tatildir?

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, bugün aralarında Çin, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Küba, Ukrayna, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moldova'nın da bulunduğu pek çok ülkede genel tatil günlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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İlk olarak 1857'de, New York'ta tekstil işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve gitmesiyle bir dönüm noktası oluşturdu. Ancak bu grev, polis müdahalesiyle sonuçlandı ve birçok kadın öldü. Daha sonra, 1908'de ABD'de 8 Mart'ta 15.000 kadın, daha iyi çalışma koşulları, daha iyi ücretler ve oy hakkı talepleriyle sokağa çıktılar. Bu, tarih boyunca kadınların hakları için yapılan büyük mücadelelerden biriydi.

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Dünya Kadınlar Günü'nün modern versiyonu, 1910'da Kopenhag'da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Clara Zetkin'in önerisiyle başladı. Zetkin, 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi ve bu fikir 1911'de ilk defa birçok ülkede gerçekleştirildi.

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Bugün 8 Mart, kadınların ekonomik, politik ve sosyal başarılarını kutladığımız, kadın hakları mücadelesine dikkat çektiğimiz ve kadınların eşitlik için sürdürdüğü mücadeleyi desteklediğimiz önemli bir gündür.