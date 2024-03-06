8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil mi? 8 Mart'ta okullar tatil mi, Dünya Kadınlar Günü hangi ülkede resmi tatildir?

İlk olarak 1857'de, New York'ta tekstil işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve gitmesiyle bir dönüm noktası oluşturdu. Ancak bu grev, polis müdahalesiyle sonuçlandı ve birçok kadın öldü. Daha sonra, 1908'de ABD'de 8 Mart'ta 15.000 kadın, daha iyi çalışma koşulları, daha iyi ücretler ve oy hakkı talepleriyle sokağa çıktılar. Bu, tarih boyunca kadınların hakları için yapılan büyük mücadelelerden biriydi.