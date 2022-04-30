8 maaş ödeniyor! 6 ay şartı var milyonları ilgilendiriyor...

AYRIMCILIK YA DA KÖTÜ NİYET

Eğer yukarıdaki şartlar sağlanamıyorsa yani 6 aydan az çalışılmış ya da işyerinde 30 işçiden daha az personel varsa bu kez ayrımcılık ve kötü niyet tazminatları devreye giriyor. Sebepsiz yere işten çıkartılan ya da örneğin sadece hamile olduğu için işten çıkartılan bir işçi bu tazminatlardan birisi için müracaat edebiliyor. Kötü niyet tazminatı fesih hakkını kullanırken işverenin yaptığı hatalarla ortaya çıkıyor. Birçok çalışan bundan habersiz olduğu için de bu tazminatı kaçırıyor. Burada ihbar süresinin üç katı kadar tazminat ödeniyor. Ayrımcılık tazminatında ise 4 aya kadar ücret tutarında tazminat istemek mümkün.