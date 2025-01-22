70 metrekarelik salondan 40 milli sporcu çıktı! Hedef olimpiyatlarda şampiyon olmak

70 METREKARELİK SALONUMUZDAN OLİMPİYAT MADALYASI ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

Hedeflerinin Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu ifade eden Mertcan Gülce, “2014'te başladığımız bu judo serüveninde bu yola Barış Özen hocamızla beraber çıktık. Hocamız yaklaşık 11 yıldır bizle beraber ve bizle beraber olmaya devam ediyor. Bu zamana kadar çıkan sporcular, bu zamana kadar yetişen arkadaşlarımız ve ben olmak üzere Barış hocamızın bizim üzerimizdeki emeği çok büyük. Bu konuda ona çok teşekkür etmek istiyorum. Bize öğrettiği en önemli şey bu konuda saygıydı. Bizim salonumuzun en önemli konusu saygı. Saygı varsa eğer başarıda bir şekilde geldiğine inanıyoruz ve öyle de oldu. Bu zamana kadar Barış hocamız sayısız madalya çıkarttı. Bundan sonraki onun mücadelesine ben de katıldım. Şu anki hedeflerimiz bu tüm takımımızla beraber Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda madalya almak ve ben inanıyorum ki kendi imkanlarımız dahilinde ve imkanlarımızı aşarak da bu 70 metrekare salonumuzdan Olimpiyat madalyası alacağımıza inanıyoruz ve çocuklarımız da inanıyor. Bu konuda hocamıza ve gerekli tüm mertebelere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.