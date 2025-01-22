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Gündem70 metrekarelik salondan 40 milli sporcu çıktı! Hedef olimpiyatlarda şampiyon olmak
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70 metrekarelik salondan 40 milli sporcu çıktı! Hedef olimpiyatlarda şampiyon olmak

Samsunspor Judo Antrenörü Mertcan Gülce, 70 metrekarelik antrenman salonlarından son 4 yılda 40’a yakın milli sporcu çıkardıklarını belirtti. Gülce, bu süreçte birçok Türkiye şampiyonu yetiştirdiklerini ve uluslararası müsabakalarda da önemli dereceler elde ettiklerini söyledi.

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)
• 22 Ocak 2025 - 11:43 • Son Güncelleme:
Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)
• 22 Ocak 2025 - 11:43 • Son Güncelleme:
170 metrekarelik salondan 40 milli sporcu çıktı Hedef olimpiyatlarda şampiyon olmak

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan İnönü İlkokulu’nun 70 metrekarelik spor salonunda 2008 – 2015 doğumlu 60 sporcu antrenörleri Mertcan Gülce yönetiminde judo eğitimi alarak yarışmalara katılıyor.

270 metrekarelik salondan 40 milli sporcu çıktı Hedef olimpiyatlarda şampiyon olmak

Haftanın 6 günü antrenmanlarını yapan sporcular, 2019 yılında katıldıkları yarışmalardan toplam 19 madalya kazandı. 2-3 Kasım 2024 tarihinde Bosna Hersek’in Mostar kentinde düzenlenen 28 ülke ve bin 300 sporcunun katıldığı ‘Borsa Open Avrupa’nın En İyi Zirve Judo Turnuvası’na 30 sporcu ile katılan Samsunsporlu judocular 4 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya alarak turnuvanın en çok madalya alan takımı oldu.

370 metrekarelik salondan 40 milli sporcu çıktı Hedef olimpiyatlarda şampiyon olmak

Salondan şuanda kadar yaklaşık 40’a yakın milli sporcu çıktı. Sporcuların hedefi Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda derece elde etmek. 2021’den beri antrenörlük yaptığını belirten Samsunspor Judo Antrenörü Mertcan Gülce, “2019'da bu salondan toplam 19 tane madalya çıktı.

470 metrekarelik salondan 40 milli sporcu çıktı Hedef olimpiyatlarda şampiyon olmak

O yılın Türkiye şampiyonu bizim kulübümüz oldu. 2019'da bir sakatlık sebebiyle antrenörlüğe geçmek zorunda kaldım. 2021 yılından beri yaklaşık 4 yıldır antrenörlük yapmaktayım. Şu an elimizde bulunan yaklaşık 55 - 60 tane aktif sporcumuz var. Haftanın 6 günü çalışıyoruz” dedi.

5BU SALONDAN YAKLAŞIK 40 MİLLİ SPORCU ÇIKTI

BU SALONDAN YAKLAŞIK 40 MİLLİ SPORCU ÇIKTI

2024 yılında Bosna Hersek’ten 20 madalya ile döndüklerini ifade eden Gülce, “Bu yıl 4 tane Türkiye şampiyonluğu kazandık ve antrenörlük sıralamasında birinci olduk. Yurtdışı müsabakalarında da aynı şekilde bu yıl 2 tane Balkan madalyamız var. Bir tanesi Balkan şampiyonu, bir tanesi Balkan üçüncüsü olarak.

En son gittiğimiz yurtdışı müsabakasında Bosna Hersek’e katıldık 24 tane sporcumuzla beraber ve buraya 28 tane ülke katıldı. Bu 28 ülke arasından biz toplam 20 madalya aldık ve hem ülke sıralamasında hem kulüp sıralamasında birinci olarak tamamladık. Şu ana kadar salonumuzdan yaklaşık 40 tane milli sporcu çıkmış durumda. Şu anki hedefimiz Avrupa, Dünya ve Olimpiyat'a doğru sporcu yetiştirmek. Elimizdeki imkanlar el verdiği sürece. Yaklaşık 4 yıllık serüvende ve bundan öncesinde de şu anda takımımızda 60’a yakın sporcumuz var.

Bunların içerisinde şu anda yaklaşık 5 veya 6 tanesi analig, okullar arası ve çeşitli müsabakalarda Türkiye şampiyonu, yaklaşık 10 taneye yakın da Türkiye ikincimiz, Türkiye üçüncümüz ve Türkiye beşincimiz var. Sayımız bu şekilde gitgide artıyor. Bu yıldaki hedefimiz minik yıldızlar ve ümitler kategorilerinde her sıklette madalya oynayıp yurt dışında bayrağımızı temsil etmek” diye konuştu.

670 METREKARELİK SALONUMUZDAN OLİMPİYAT MADALYASI ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

70 METREKARELİK SALONUMUZDAN OLİMPİYAT MADALYASI ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

Hedeflerinin Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu ifade eden Mertcan Gülce, “2014'te başladığımız bu judo serüveninde bu yola Barış Özen hocamızla beraber çıktık. Hocamız yaklaşık 11 yıldır bizle beraber ve bizle beraber olmaya devam ediyor. Bu zamana kadar çıkan sporcular, bu zamana kadar yetişen arkadaşlarımız ve ben olmak üzere Barış hocamızın bizim üzerimizdeki emeği çok büyük. Bu konuda ona çok teşekkür etmek istiyorum. Bize öğrettiği en önemli şey bu konuda saygıydı. Bizim salonumuzun en önemli konusu saygı. Saygı varsa eğer başarıda bir şekilde geldiğine inanıyoruz ve öyle de oldu. Bu zamana kadar Barış hocamız sayısız madalya çıkarttı. Bundan sonraki onun mücadelesine ben de katıldım. Şu anki hedeflerimiz bu tüm takımımızla beraber Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda madalya almak ve ben inanıyorum ki kendi imkanlarımız dahilinde ve imkanlarımızı aşarak da bu 70 metrekare salonumuzdan Olimpiyat madalyası alacağımıza inanıyoruz ve çocuklarımız da inanıyor. Bu konuda hocamıza ve gerekli tüm mertebelere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

7BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM

'BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM'

3,5 yılda 26 madalya kazandığını belirten judocu Yakup Baran Güneş (12), “3,5 yıldır judo yapıyorum 26 madalyam var. Bunlardan biri Türkiye şampiyonluğu, biri Balkan şampiyonluğu, biri okullar arası Türkiye ikinciliği, bir de Türkiye üçüncülüğüm var. Şu anki hedefim de Avrupa’da derece yapmak. Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’mızı okutmak istiyorum” dedi.

870 metrekarelik salondan 40 milli sporcu çıktı Hedef olimpiyatlarda şampiyon olmak

Hedefinin bu yıl Türkiye şampiyonluğu olduğunu ifade eden sporcu Ferhat Falcıoğlu (13) ise, “Judoya 2019 yılında başladım. Şuana kadar yaklaşık 18 tane madalyam var. İl seçmelerine katıldım, özel turnuvalara gittim. Yurtdışına çıktım. Yurtdışında ikinci oldum. Finalde kaybettim. Türkiye şampiyonalarında şu ana kadar madalya alamadım. Beşinci ve yedinciliğim var. Hedefim bu yıl Türkiye şampiyonu olmak. Hedeflerim büyük ve çalışıyoruz” diye konuştu.

9HEDEFİM AVRUPA’DA İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK

'HEDEFİM AVRUPA’DA İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK'

Hedefinin Avrupa’da İstiklal Marşı’nı okutmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirten Feride Özenç (16) ise, “8 senedir judo yapıyorum. Aktif sporculuk dönemimde 34 müsabakaya katıldım. Bunların 30’unda madalyam var. Ayrı ayrı dallarda Türkiye’de 3 tane madalyam var. Bölge müsabakalarında da 10’a yakın birincilik madalyalarım var. Samsun’da düzenlenen il seçmelerinde 12 taneye yakın altın madalyam var. Yurtdışı müsabakalarında ise Bosna Hersek’te kendi sıkletimde birinci oldum. Daha sonrasında ilk katıldığım müsabaka olan Karadeniz turnuvasında birinci oldum. İlk madalyam oydu. Daha sonrasında katıldığım Karadeniz turnuvaların hepsinde birinci oldum. Hedefim Avrupa’da İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak” dedi.