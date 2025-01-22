70 metrekarelik salondan 40 milli sporcu çıktı! Hedef olimpiyatlarda şampiyon olmak
Samsunspor Judo Antrenörü Mertcan Gülce, 70 metrekarelik antrenman salonlarından son 4 yılda 40’a yakın milli sporcu çıkardıklarını belirtti. Gülce, bu süreçte birçok Türkiye şampiyonu yetiştirdiklerini ve uluslararası müsabakalarda da önemli dereceler elde ettiklerini söyledi.
Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)
• 22 Ocak 2025 - 11:43 • Son Güncelleme:
Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)
• 22 Ocak 2025 - 11:43 • Son Güncelleme: