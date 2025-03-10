65 sene önce aldığı fotoğrafı çoğaltarak 10 liraya satıyor

fotoğrafla hem hatıraları tazeliyor hem de maddi kazanç sağlıyor.Edirne'de yaşayan 73 yaşındaki Rafet Güngörür, dedesinden kalan ve Osmanlı Cihan Devleti döneminde Meriç Nehri Köprüsü'nde bulunan sınır kapısının tarihi fotoğraflarını günümüze taşıyarak satışa sunuyor. 8 yaşında kendisine verilen fotoğrafı yıllar sonra çoğaltıp 10 TL'den satışa çıkaran Güngörür, fotoğrafların geçmişi ve hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Güngörür, geçmişin izlerini taşıyan bu özel karelerin hikayesini anlattı.Hem Edirne'nin hem de bölgenin tarihini görmek isteyenler için oldukça değerli bir fırsat sunduğunu ifade den Güngörür, dedesinin mirasını yaşatmak ve geçmişe olan ilgiyi artırmak amacıyla çoğalttığı fotoğrafları cüzi bir rakamla sattığını, fotoğrafların nostaljik ve tarihi bir değer taşıdığını belirtti.