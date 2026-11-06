6 KASIM 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü cuma hutbesi konusu ve tam metni
6 Kasım 2026 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Türkiye genelindeki camilerde bugün okunacak cuma hutbesinin konusu "İbadet" oldu. Bu haftaki hutbede namaz, oruç, zekât ve hac gibi temel ibadetlerin yanı sıra helal kazanç, dürüstlük, yardımlaşma, kan ve organ bağışının önemine dikkat çekildi. Peki, bugünkü cuma hutbesinde hangi mesajlar verildi? İşte Diyanet'in 6 Kasım 2026 Cuma hutbesi tam metni...
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6 KASIM 2026 CUMA HUTBESİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 6 Kasım 2026 Cuma günü camilerde okunacak hutbeyi yayımladı. Bu haftanın konusu "İbadet" olarak belirlendi. Hutbede ibadetin yalnızca belirli vakitlerde yerine getirilen dinî görevlerden ibaret olmadığı, Allah'ın rızası gözetilerek yapılan iyiliklerin de ibadet kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.
Diyanet, namaz, oruç, zekât ve haccın insanın hayatındaki yerine değinirken günlük yaşamda dürüst davranmanın, çalışıp üretmenin, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin ve aile bağlarını korumanın da önemine dikkat çekti.
6 KASIM 2026 CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?
Diyanet'in 6 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin başlığı "İbadet" oldu.
Hutbede ibadetlerin insanın yaratılış gayesi ve imanın hayata yansıması olduğu belirtildi. Namazın insanı kötülüklerden uzaklaştırdığı, orucun sabrı ve paylaşmayı öğrettiği, zekâtın cimrilikten koruduğu, haccın ise eşitlik ve kardeşliği hatırlattığı ifade edildi.
Bu haftaki hutbenin önemli bölümlerinden biri de günlük hayatta yapılan iyiliklere ayrıldı. Helal yoldan para kazanmanın, alışverişte dürüst davranmanın, komşularla ilgilenmenin ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destek olmanın da ibadet olduğu vurgulandı.
BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİNDE KAN VE ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
6 Kasım Cuma hutbesinde dikkat çeken mesajlardan biri de kan ve organ bağışıyla ilgili oldu.
Diyanet, bir hastaya kan vermenin ve dinî ile tıbbi hassasiyetler gözetilerek organ bağışında bulunmanın birer iyilik olduğunu hatırlattı.
Hutbede Mâide suresinin 32. ayetine de yer verilerek bir insanın hayatını kurtarmanın taşıdığı öneme dikkat çekildi.
Ayrıca insanlara yardım etmenin, birinin hayatını kolaylaştırmanın, hatta içten bir tebessümün bile sadaka olabileceği anlatıldı.
Diyanet'in hutbesi, iyiliklerin sürekliliğine dikkat çeken hadisle birlikte Nahl suresinin 97. ayetinin mealiyle sona erdi.
6 KASIM 2026 CUMA HUTBESİ TAM METNİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 6 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin tam metni şöyle:
İBADET
Muhterem Müslümanlar!
Cenâb-ı Hakk’a olan bağlılığımızın en somut göstergesi ibadetlerimizdir. İbadetler; yaratılış gayemizdir, imanımızın hayata yansımasıdır. Rabbimizin bize sunduğu nimetlere karşı şükrümüzün gereği, O’nun sonsuz rahmetine ulaşma arzumuzdur. İhlasla eda ettiğimiz her ibadet; dilimizin zikirle buluşmasına, hayatımızın mutlulukla dolmasına vesiledir.
Aziz Müminler!
Rabbimizin farz kıldığı, şekli ve vakti belli ibadetler, dinimizin direği ve kulluğumuzun özüdür. Namaz bizleri; hayâsızlıktan ve kötülükten uzak tutar, günahlardan temizler, gönlümüzü huzura erdirir. Oruç; takvayı, sabrı, muhtacın derdiyle dertlenmeyi bizlere öğretir. Zekât, malımızı ve servetimizi maddi ve manevi kirlerden arındırırken bizleri de cimrilik hastalığından korur. Hac ise kötü sözlerden, kavgadan ve öfkeden uzak kalmayı, bütün insanların Allah katında bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu bizlere hatırlatır.
Kıymetli Müslümanlar!
Allah’ın rızasını gözeterek yaptığımız her iyilik ve her hayırlı iş aynı zamanda bir ibadettir. Nitekim kendimizin ve ailemizin rızkını helal yollardan kazanmak, alışverişte dürüst olmak, çalışıp üretmek ibadettir. Ailemiz, akrabamız ve komşularımızla bağımızı güçlü tutmak, onlarla ilgilenmek, onların sevinçlerini ve kederlerini paylaşmak ibadettir. Engelli bir kardeşimizin hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaç sahibi bir öğrencinin eğitimine destek olmak, geçim sıkıntısı çeken bir komşumuzun yardımına koşmak ibadettir. Rahmet Elçisi (s.a.s)’in, “Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımcısıdır” muştusuna nail olabilmek ne büyük saadettir.
Değerli Müminler!
Yeri geldiğinde yüzümüzde beliren bir tebessüm, yeri geldiğinde insanlara eziyet veren engelleri kaldırmak, yeri geldiğinde ise mazlum ve mağdurlara el uzatmak bir sadakadır ve her sadaka bir ibadettir. Kimi zaman bir hastaya kan vererek can olmak, kimi zaman da çaresizce bekleyen bir kardeşimiz için dini ve tıbbi hassasiyetleri dikkate alarak organ bağışında bulunmak bir iyiliktir ve her iyilik bir ibadettir. Ayet-i kerime gayet açıktır: “…Kim, bir insanın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…”
Aziz Kardeşlerim!
Ömrümüz kısa, dünya geçici, ahiret hayatı ise haktır, gerçektir ve ebedidir. Gün gelir; nefesimiz biter, adımlarımız durur, dünyaya ait olan ne varsa geride bırakır gideriz. Evet, Değerli Kardeşlerim! Asıl mesele, dünyada ne kadar kaldığımız değil, Allah’a olan kulluğumuz ve O’nun rızası için yaptığımız iyiliklerimizdir. Asıl mesele, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, “…Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır” tavsiyesine uyarak ömrümüzü ibadete çevirebilmektir.
Hutbemizi, Nahl sûresi doksan yedinci ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz: “Erkek ya da kadın, kim mümin olarak salih amel işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yaptıklarına karşılık olarak en güzeliyle vereceğiz.”
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hutbede yer verilen kaynaklar:
Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12.
Ebû Dâvûd, Edeb, 60.
Mâide, 5/32.
Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 27.
Nahl, 16/97.
6 Kasım 2026 Cuma Hutbesi PDF İndir
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 6 Kasım 2026 tarihli "İbadet" konulu cuma hutbesinin tam metnine PDF formatında da ulaşabilirsiniz. Namaz, oruç, zekât ve haccın yanı sıra yardımlaşma, dürüstlük, helal kazanç, kan ve organ bağışının önemine dikkat çekilen bugünkü cuma hutbesini aşağıdaki bağlantıdan okuyabilir veya cihazınıza indirebilirsiniz.