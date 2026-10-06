6 EKİM NE GÜNÜ, RESMİ TATİL Mİ? İstanbul'un Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı, bugün okullar tatil mi?

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Bugün ne günü?

Bugün 6 Ekim 2026 Salı. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor.



6 Ekim ne günü?

6 Ekim, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak anılıyor. Türk birlikleri 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girdi.



6 Ekim resmi tatil mi?

Hayır. 6 Ekim genel resmi tatil günleri arasında yer almıyor.



6 Ekim 2026 okullar tatil mi?

Hayır. 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da okullar tatil değil. Eğitim öğretim normal şekilde devam ediyor.



6 Ekim'de okullar yarım gün mü?

Hayır. İstanbul genelinde 6 Ekim için yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor.



İstanbul'un Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı?

2026 yılında İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü kutlanıyor.



6 Ekim'de ne oldu?

6 Ekim 1923'te Türk birliklerinin İstanbul'a girmesiyle kentte yaklaşık beş yıl süren işgal dönemi sona erdi.



6 Ekim'de bankalar açık mı?

Evet. 6 Ekim resmi tatil olmadığı için bankalar açısından genel bir tatil uygulaması bulunmuyor.



6 Ekim'de kamu kurumları açık mı?

Evet. 6 Ekim genel resmi tatil olmadığı için kamu kurumlarında normal çalışma düzeni devam ediyor.



6 Ekim'de toplu taşıma neden ücretsiz?

İstanbul'da toplu taşıma, İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim 2026 Salı günü ücretsiz olarak hizmet veriyor.