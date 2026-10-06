6 EKİM NE GÜNÜ, RESMİ TATİL Mİ? İstanbul'un Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı, bugün okullar tatil mi?
6 Ekim ne günü, bugün neden önemli? 6 Ekim resmi tatil mi, İstanbul'da okullar tatil mi, yarım gün mü? 6 Ekim 2026 Salı gününün gelmesiyle birlikte İstanbul'un Kurtuluşu'nun anlamı ve önemi yeniden gündeme geldi. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü her yıl 6 Ekim'de kutlanırken, bu yıl tarihi günün 103. yıl dönümü idrak ediliyor. İstanbul'da toplu taşımanın da ücretsiz olmasıyla birlikte “6 Ekim resmi tatil mi, bugün okul var mı, bankalar ve kamu kurumları açık mı?” soruları araştırılıyor. Peki 6 Ekim'de ne oldu, İstanbul'un Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı, 6 Ekim resmi tatil mi ve okullar bugün açık mı? İşte 6 Ekim'in anlamı ve önemi...
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6 Ekim ne günü, 6 Ekim resmi tatil mi? soruları bugün İstanbul'da milyonlarca kişinin gündeminde. İstanbul için tarihi öneme sahip olan 6 Ekim, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak kutlanıyor. Türk birliklerinin 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girmesiyle şehirdeki işgal dönemi sona ererken, 2026 yılında bu tarihi gelişmenin üzerinden 103 yıl geçti. Kutlamalar nedeniyle “6 Ekim bugün okullar tatil mi, ders var mı, yarım gün mü, kamu kurumları açık mı?” sorularına da yanıt aranıyor. 6 Ekim genel resmi tatiller arasında bulunmadığı için İstanbul'da eğitim ve çalışma hayatı normal düzeninde devam ediyor.
6 EKİM NE GÜNÜ?
6 Ekim, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak kutlanıyor. İstanbul'daki işgal dönemi, Türk birliklerinin 6 Ekim 1923'te şehre girmesiyle sona erdi. Bu tarihi gelişmenin ardından 6 Ekim, İstanbul'un Kurtuluşu olarak anılmaya başlandı. Her yıl 6 Ekim'de İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla çeşitli program, tören ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.
6 EKİM 1923'TE NE OLDU?
İstanbul, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 13 Kasım 1918'de fiilen işgal edilmişti. Yaklaşık beş yıl devam eden işgal sürecinin ardından İtilaf Devletlerinin son birlikleri 2 Ekim 1923'te İstanbul'dan ayrıldı.
Şükrü Naili Gökberk Paşa komutasındaki Türk birlikleri ise 6 Ekim 1923 tarihinde İstanbul'a girdi. Böylece yaklaşık beş yıl süren işgal dönemi sona erdi. 6 Ekim tarihi de bu gelişmenin ardından İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmaya başladı.
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU'NUN KAÇINCI YILI?
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, 6 Ekim 2026 Salı günü kutlanıyor. 6 Ekim 1923'ten bu yana geçen 103 yılın ardından İstanbul'un Kurtuluşu, kentte çeşitli etkinlik ve programlarla anılıyor.
6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Hayır, 6 Ekim resmi tatil değil. İstanbul'un Kurtuluşu kent için büyük tarihi önem taşımasına rağmen 6 Ekim, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kapsamında genel resmi tatil günleri arasında bulunmuyor.
Bu nedenle 6 Ekim 2026 Salı günü okullar, kamu kurumları, bankalar ve özel iş yerleri için Türkiye genelinde resmi tatil uygulanmıyor. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümünün kutlanıyor olması, çalışma ve eğitim hayatının duracağı anlamına gelmiyor.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 6 EKİM'DE OKUL VAR MI?
Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de “6 Ekim'de okullar tatil mi?” sorusu oldu. 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da okullar tatil değil. İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil kapsamında bulunmadığından ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim normal ders programına göre devam ediyor. Dolayısıyla öğrenciler için bugün genel bir tatil uygulaması bulunmuyor.
6 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
Hayır. 6 Ekim'de okulların yarım gün olmasına yönelik genel bir karar da bulunmuyor. 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da eğitim öğretim normal program üzerinden devam ediyor. İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle okullarda düzenlenebilecek tören ve etkinlikler, günün yarım gün tatil olduğu anlamına gelmiyor.
6 EKİM'DE KAMU KURUMLARI VE BANKALAR AÇIK MI?
6 Ekim genel resmi tatil olmadığı için kamu kurumlarında genel tatil uygulanmıyor ve çalışma düzeni normal şekilde devam ediyor.
Aynı şekilde bankalar ve özel sektör açısından da 6 Ekim nedeniyle genel bir resmi tatil bulunmuyor. İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen tören ve etkinlikler, günün resmi tatil statüsünü değiştirmiyor.
6 EKİM'DE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ?
6 Ekim'in bugün ayrıca gündeme gelmesinin nedenlerinden biri de İstanbul'daki ücretsiz toplu ulaşım uygulaması.
İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz. Uygulama sonrasında çok sayıda vatandaş “6 Ekim ne günü?”, “Bugün ne günü?” ve “6 Ekim resmi tatil mi?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
Ancak toplu taşımanın ücretsiz olması, 6 Ekim'in resmi tatil olduğu anlamına gelmiyor.
6 EKİM HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
Bugün ne günü?
Bugün 6 Ekim 2026 Salı. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor.
6 Ekim ne günü?
6 Ekim, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak anılıyor. Türk birlikleri 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girdi.
6 Ekim resmi tatil mi?
Hayır. 6 Ekim genel resmi tatil günleri arasında yer almıyor.
6 Ekim 2026 okullar tatil mi?
Hayır. 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da okullar tatil değil. Eğitim öğretim normal şekilde devam ediyor.
6 Ekim'de okullar yarım gün mü?
Hayır. İstanbul genelinde 6 Ekim için yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor.
İstanbul'un Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı?
2026 yılında İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü kutlanıyor.
6 Ekim'de ne oldu?
6 Ekim 1923'te Türk birliklerinin İstanbul'a girmesiyle kentte yaklaşık beş yıl süren işgal dönemi sona erdi.
6 Ekim'de bankalar açık mı?
Evet. 6 Ekim resmi tatil olmadığı için bankalar açısından genel bir tatil uygulaması bulunmuyor.
6 Ekim'de kamu kurumları açık mı?
Evet. 6 Ekim genel resmi tatil olmadığı için kamu kurumlarında normal çalışma düzeni devam ediyor.
6 Ekim'de toplu taşıma neden ücretsiz?
İstanbul'da toplu taşıma, İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim 2026 Salı günü ücretsiz olarak hizmet veriyor.