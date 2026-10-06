6 EKİM NE GÜNÜ, RESMİ TATİL Mİ? İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yılı! Bugün toplu taşıma neden ücretsiz?
6 Ekim ne günü ve resmi tatil mi soruları, İstanbul'da toplu taşımanın bugün ücretsiz olmasıyla birlikte en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. 6 Ekim 1923, İstanbul'un düşman işgalinden kurtulduğu tarih olarak anılıyor. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü olan 6 Ekim 2026 Salı günü resmi tatil değil; okullar, kamu kurumları ve iş yerleri normal düzeninde çalışıyor. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarında ise gün boyunca ücretsiz ulaşım uygulanıyor.
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6 Ekim, İstanbul için tarihi öneme sahip günlerden biri. 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Gökberk Paşa komutasındaki Türk birliklerinin İstanbul'a girmesiyle yaklaşık beş yıl süren işgal dönemi sona erdi. Bu nedenle 6 Ekim, İstanbul'un Kurtuluşu olarak anılıyor.
2026 yılında İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü kutlanıyor. Günün anlamı ve önemi nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz uygulanırken, “6 Ekim resmi tatil mi?”, “6 Ekim'de okullar tatil mi?” ve “Bugün neden toplu taşıma ücretsiz?” soruları da araştırılıyor.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla uygulanan ücretsiz ulaşım kararı gün boyunca geçerli olacak. İstanbullular kapsam dahilindeki toplu taşıma araçlarından İstanbulkartlarını kullanarak ücretsiz olarak yararlanabilecek.
6 EKİM NE GÜNÜ?
6 Ekim, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak kutlanıyor. 6 Ekim 1923'te Türk ordusunun İstanbul'a girmesiyle kentteki işgal dönemi sona erdi.
Bu nedenle her yıl 6 Ekim, İstanbul'un Kurtuluşu olarak çeşitli etkinlik ve törenlerle anılıyor. 2026 yılında İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor.
6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ?
İstanbul'da toplu taşımanın bugün ücretsiz olmasının nedeni İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim dolayısıyla İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Ücretsiz ulaşım uygulaması 6 Ekim saat 00.00 itibarıyla başladı ve gün sonuna kadar devam edecek.
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek.
Ücretsiz ulaşımdan yararlanmak isteyen vatandaşların İstanbulkartlarını turnike veya validatörlerde okutması gerekiyor.
6 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?
6 Ekim'deki ücretsiz ulaşım uygulaması İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarını kapsıyor.
Buna göre bugün;
İETT otobüsleri
Metro
Metrobüs
Tramvay
Şehir Hatları vapurları
İstanbulkart entegrasyonuna dahil diğer toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek.
6 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray için İBB'nin ücretsiz ulaşım kararından ayrı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Marmaray, TCDD Taşımacılık tarafından işletildiği için İBB'nin İstanbulkart entegrasyonuna dahil araçlar için aldığı ücretsiz ulaşım kararı otomatik olarak Marmaray'ı kapsamıyor.
Mevcut bilgilere göre 6 Ekim için Marmaray'da ücretsiz ulaşım uygulanacağına ilişkin ayrıca açıklanmış bir karar bulunmuyor. Bu nedenle Marmaray'ı kullanacak vatandaşların yolculuk öncesinde güncel resmi duyuruları kontrol etmesi gerekiyor.
İSTANBUL'UN KURTULUŞU'NUN KAÇINCI YILI?
İstanbul, 6 Ekim 1923'te düşman işgalinden kurtuldu. Aradan geçen 103 yılın ardından 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü kutlanıyor.