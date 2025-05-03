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Gündem6.5'lik depremin altını çizip 'olasılık dahilinde' deyip uyardı: Birkaç saat dışarda vakit geçirelim
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6.5'lik depremin altını çizip 'olasılık dahilinde' deyip uyardı: Birkaç saat dışarda vakit geçirelim

Tekirdağ'da meydana gelen meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar sarsıntıyı CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Taymaz "Ben bunu bağımsız bir deprem olarak görüyorum. Daha çok taze. Gün içerisinde mutlaka takip edilmeli, 24 saat kritik. Önümüzdeki 5-6 saati dışarılarda geçirebiliriz. Bir büyük artçı gelir mi gelmez mi belli değil. Olasılık dahilinde. Risk görüyorlarsa bir süre binalarından uzak durmalarında fayda var. Sebebi de şu; 23 Nisan depremi de böyle bir küçük depremle arkasından büyük depremi tetiklemesiyle oluştu" ifadelerini kullandı.

• 03 Mayıs 2025 - 14:04 • Son Güncelleme:
• 03 Mayıs 2025 - 14:04 • Son Güncelleme:
16.5lik depremin altını çizip olasılık dahilinde deyip uyardı: Birkaç saat dışarda vakit geçirelim

Bugün saat 11:36'da Tekirdağ'da meydana gelen meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 3.7 büyüklüğündeki deprem iki kentte de endişelere neden oldu. Uzmanlar depremi CNN Türk ekranlarında değerlendirdi.

2İSTANBUL İÇİN DEPREM TEHLİKESİ GEÇMEDİ

"İSTANBUL İÇİN DEPREM TEHLİKESİ GEÇMEDİ"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olarak değerlendirebilir. Artçıları bir süre daha devam edecek. Abartılacak bir durum yok. 1-2 ay içinde sönümlenir. Başka bir bağımsız deprem olmadığı sürece." ifadelerini kullandı ve ekledi;

36.5lik depremin altını çizip olasılık dahilinde deyip uyardı: Birkaç saat dışarda vakit geçirelim

"İkinci büyük depremin geleceğini düşünüyorum. Zamanını bilmiyoruz. Kırılmamış segmentlerin bulunduğunu kabul etmek gerekir. İstanbul için deprem tehlikesi geçti demek bana uygun değil."

46.5lik depremin altını çizip olasılık dahilinde deyip uyardı: Birkaç saat dışarda vakit geçirelim

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Taymaz ise "23 Nisan'daki depreminden farklı bir noktada. İncelenmesi gerekiyor. Ben bunu bağımsız bir deprem olarak görüyorum. Bunu yakından izlemek lazım. Öncü olma olasılığı var mı bilemiyorum. 23 Nisan'daki depremle aynı zon üzerinde değil. Umarım öncü değildir." dedi.

56.5lik depremin altını çizip olasılık dahilinde deyip uyardı: Birkaç saat dışarda vakit geçirelim

Depremin henüz çok taze olduğunu hatırlatan Taymaz "Gün içerisinde mutlaka takip edilmeli, 24 saat kritik. Hikaye yazmıyoruz. Deprem varsa aktif fay vardır. Konunun uzmanı olmayan hocalarımızın açıklamalarını muhatap almıyorum. Konunun uzmanlarına kulak verelim. Önümüzdeki 5-6 saati dışarılarda geçirebiliriz, açık alanda. Bir sonraki deprem olursa kendimizi korumuş oluruz." ifadelerini kullandı.

66.5lik depremin altını çizip olasılık dahilinde deyip uyardı: Birkaç saat dışarda vakit geçirelim

Taymaz depremin İzmir'i etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Yok, çok farklı fay zonları. İzmir'in yakın çevresinde aktif faylar var. Bunlar beklenen depremi oluşturmadı. Bu depremin İzmir'i etkilemesi düşünülemez. Bu tür küçük depremlerden ürkmememiz lazım." şeklinde cevap verdi.

76.5lik depremin altını çizip olasılık dahilinde deyip uyardı: Birkaç saat dışarda vakit geçirelim

"Bir büyük artçı gelir mi gelmez mi belli değil. Olasılık dahilinde." diyen Taymaz ayrıca "Hava güzel, birkaç saat dışarıda geçirilebilir. Risk görüyorlarsa bir süre binalarından uzak durmalarında fayda var. Sebebi de şu; 23 Nisan depremi de böyle bir küçük depremle arkasından büyük depremi tetiklemesiyle oluştu. " uyarısında bulundu.