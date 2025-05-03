6.5'lik depremin altını çizip 'olasılık dahilinde' deyip uyardı: Birkaç saat dışarda vakit geçirelim
Tekirdağ'da meydana gelen meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar sarsıntıyı CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Taymaz "Ben bunu bağımsız bir deprem olarak görüyorum. Daha çok taze. Gün içerisinde mutlaka takip edilmeli, 24 saat kritik. Önümüzdeki 5-6 saati dışarılarda geçirebiliriz. Bir büyük artçı gelir mi gelmez mi belli değil. Olasılık dahilinde. Risk görüyorlarsa bir süre binalarından uzak durmalarında fayda var. Sebebi de şu; 23 Nisan depremi de böyle bir küçük depremle arkasından büyük depremi tetiklemesiyle oluştu" ifadelerini kullandı.
• 03 Mayıs 2025 - 14:04 • Son Güncelleme:
• 03 Mayıs 2025 - 14:04 • Son Güncelleme: