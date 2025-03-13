56 yaşında doktor oldu! Turist rehberliği yapan vatandaş yıllar önce terk ettiği üniversiteye geri döndü

Doktorluğun zor bir meslek olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti: "Bilgilerinizi sürekli tazelemeniz gerekiyor. Fiziksel enerjinizi yüksek tutmanız lazım. Algılarınız sürekli açık olmalı. Bir hastayı dinlerken nereden neyi nasıl alabilirim? Yani çoğu hasta size hastalığın nedenini söylemeyebilir. Bazen sizin onu bir dedektif gibi çıkarıp almanız gerekiyor. Benim ilk hedefim hastanın derdini çözebilmek. Zaten tıbbın da ilkesi bu. İlk defa 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayacağım. Öncesinden hep duyardım. Esasında çok da umursamadığım bir şey değildi ama şimdi doktor olarak daha farklı. Sizin bir gününüz var ve kutlanıyor. Güzel ama dediğim gibi benim için esasında bütün yıla yayıp hastaları tedavi etmek önemli."