56 yaşında doktor oldu! Turist rehberliği yapan vatandaş yıllar önce terk ettiği üniversiteye geri döndü
Tıp fakültesi eğitimine 32 yıl ara verdikten sonra döndüğü İzmir Demokrasi Üniversitesinden 2024'te mezun olan Ahmet Öztürk, 56 yaşında beyaz önlüğünü giyip yeni mesleğine başladı. Ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle 32 yıl sonra yeniden tıp fakültesi eğitimi almaya karar verdiğini anlatan Öztürk, 'Biraz da meydan okuma yapabilir miyim diye düşündüm. Bu yaşta tıp okumak çok zordu. Bu anlamda biraz üzerimde stres vardı, baskısını hissediyordum ancak çok çalışarak fakülteyi 6 senede bitirdim. Umarım başarılı, iyi bir doktor olurum' dedi.
AA
• 13 Mart 2025 - 13:48 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Mart 2025 - 13:48 • Son Güncelleme: