5 yıllık proje başlıyor! Trakya'da biyolojik çeşitlilik artacak

DKMP 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Trakya'nın kuş göç yolları üzerindeki stratejik konumu ve sahip olduğu; biyolojik çeşitlilik dikkate alınarak başlatılan projede, şah kartal ve leylek türleri başta olmak üzere, bölgedeki kuşların bilimsel olarak izlenmesi ve korunmasına yönelik uzun soluklu bir süreç başlatıldığını söyledi. Ulu, "Projenin temel hedefi, bireylerin göç yollarını, yaşam alanlarını ve üreme başarılarını belirlemek, insan kaynaklı tehditleri ortaya koymak ve tüm bu verilerle koruma stratejileri geliştirmek. 5 yıllık proje boyunca; 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması, ayrıca en az 15 şah kartal ve 5 leyleğe uydu vericili GPS takılması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk yıl şah kartal ve leylekler halkalanacak; ikinci yıldan itibaren ise halkalama çalışmaları ile birlikte uydu vericili GPS ile bireysel takip süreci başlayacak. Bu çalışmalara, önümüzdeki süreçte Trakya Bölgesi'nde diğer öncelikli türler de dahil edilecek ve böylece Trakya'daki biyolojik çeşitliliğin bütüncül olarak izlenmesi sağlanacak" diye konuştu.