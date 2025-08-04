5 bin kişi Denizli'ye akın etti! Topuklu Yaylası bilim ve doğayı eşsiz bir atmosferde buluşturdu

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Türkiye’nin en karanlık ve gökyüzü gözlemi için en elverişli alanlarından biri olan Beyağaç Topuklu Yaylası, dört gün boyunca gökbilim tutkunlarının kamp alanına dönüştü. Etkinliğe yaklaşık 50 profesyonel ve amatör gökbilimci katıldı. Bilimsel koordinatörlüğünü Türkiye’nin önde gelen gökbilimcilerinden Prof. Dr. Ethem Derman’ın üstlendiği organizasyonda, katılımcılar teleskoplar aracılığıyla gezegenleri, yıldız kümelerini, galaksileri ve takımyıldızlarını gözlemleme fırsatı yakaladı. Özellikle ışık kirliliğinin yok denecek kadar az olduğu Topuklu Yaylası’nda yapılan gök parlaklığı ölçümlerinde, SQM (Sky Quality Meter) cihazlarıyla alınan veriler, bölgenin gözlem açısından dünya çapında bir değer taşıdığını gösterdi.