5 bin kişi Denizli'ye akın etti! Topuklu Yaylası bilim ve doğayı eşsiz bir atmosferde buluşturdu
Kaynak : İHA
Denizli’nin Beyağaç ilçesinde düzenlenen Sandras Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri dört gün boyunca binlerce gökyüzü meraklısını bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlik, bilim ve doğayı eşsiz bir atmosferde buluşturdu.
Türkiye’nin en karanlık ve gökyüzü gözlemi için en elverişli alanlarından biri olan Beyağaç Topuklu Yaylası, dört gün boyunca gökbilim tutkunlarının kamp alanına dönüştü. Etkinliğe yaklaşık 50 profesyonel ve amatör gökbilimci katıldı. Bilimsel koordinatörlüğünü Türkiye’nin önde gelen gökbilimcilerinden Prof. Dr. Ethem Derman’ın üstlendiği organizasyonda, katılımcılar teleskoplar aracılığıyla gezegenleri, yıldız kümelerini, galaksileri ve takımyıldızlarını gözlemleme fırsatı yakaladı. Özellikle ışık kirliliğinin yok denecek kadar az olduğu Topuklu Yaylası’nda yapılan gök parlaklığı ölçümlerinde, SQM (Sky Quality Meter) cihazlarıyla alınan veriler, bölgenin gözlem açısından dünya çapında bir değer taşıdığını gösterdi.
Etkinlik boyunca astrofotoğrafçılık meraklıları da özel çekim alanlarında galaksileri ve yıldızları görüntüleme şansı buldu. Aynı zamanda Prof. Dr. Ethem Derman, NASA’da görev yapan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ın ve diğer uzmanların gerçekleştirdiği gökbilim sunumları, katılımcılara evrenin sırlarını anlaşılır bir dille aktardı. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen çocuk atölyeleri, gökyüzüne meraklı miniklerin eğlenerek öğrenmesini sağladı. Roket yapımı, yıldız haritası hazırlama, uzay temalı boyama gibi etkinliklerle küçük katılımcılar bilime ilk adımlarını attı.
Etkinliğe sürpriz bir isim de renk kattı. Oyuncu ve müzisyen Teoman Kumbaracıbaşı, gökyüzü meraklılarıyla birlikte yaylada kamp yaparak etkinliğe katıldı. Katılımcılarla sohbet eden ve teleskopla gözlem yapan Kumbaracıbaşı, bilim ve doğanın buluştuğu bu özel organizasyonda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.