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45 dereceye karşı tek çare: Hatay'da akın ediyorlar!

26.07.2025 - 09:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Hatay’da 45 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, İskenderun ilçesinde bulunan ve buz gibi suyuyla bilinen doğal kaynak suyunda serinlediler.

145 dereceye karşı tek çare: Hatay'da akın ediyorlar!

Türkiye’nin birçok noktasında sıcaklık rekorları kırılırken Hatay’da termometreler 45 dereceye dayandı.

245 dereceye karşı tek çare: Hatay'da akın ediyorlar!

Sıcak hava ve nemin tavan yaptığı kentte serinlemek isteyen vatandaşlar, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi’nde bulunan doğal kaynak suyunda serinlediler.

345 dereceye karşı tek çare: Hatay'da akın ediyorlar!

Sıcak havalarda vatandaşların vazgeçilmezi olan kaplıca, bölgedeki birçok insan tarafından tercih ediliyor.

445 dereceye karşı tek çare: Hatay'da akın ediyorlar!

Sıcak havada buz gibi doğal kaynak suyunun tadını çıkaran Bektaş Alın, "Havalar çok sıcak, buraya yüzmeye geliyoruz. Adana’ya göre burası daha sıcak, her gün gelmek istiyoruz. Yanıyoruz, nefes alınmıyor dışarıda ama suyun içinde ayağım titriyor, durduramıyorum" dedi.

545 dereceye karşı tek çare: Hatay'da akın ediyorlar!

Arkadaşlarıyla yüzmeye gelen ve sıcak havalardan bunalan İbrahim Yamaç, "Yanıyoruz, hatta çok feci şekilde yanıyoruz. Sıcak havaların tek çözümü ılıca ve herkesi bekleriz. Arkadaşlarımla geldik, hepimiz buradayız. Suda atlarken çok güzel serinliyoruz" şeklinde konuştu.