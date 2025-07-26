45 dereceye karşı tek çare: Hatay'da akın ediyorlar!

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Sıcak havada buz gibi doğal kaynak suyunun tadını çıkaran Bektaş Alın, "Havalar çok sıcak, buraya yüzmeye geliyoruz. Adana’ya göre burası daha sıcak, her gün gelmek istiyoruz. Yanıyoruz, nefes alınmıyor dışarıda ama suyun içinde ayağım titriyor, durduramıyorum" dedi.