• 15 Şubat 2022 - 14:37 • Son Güncelleme:
36'lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti! 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...
Sezon başında geleceğin kadrosunu kuruyorum diyerek yola çıkan, fakat 36 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'da tutup genç yıldızı kiralık olarak gönderen Fatih Terim'in yaptığı bu tercih sarı kırmızılı kulübe pahalıya mal oldu.
• 15 Şubat 2022 - 14:37 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın iki futbolcusu... Biri 35 yaşında senede 40 milyon TL kazanan Babel, diğeri senede 900 bin TL kazanan Yunus Akgün! Babel performansıyla hayal kırıklığı yaratırken Yunus Akgün ise Adana Demirspor formasıyla fırtınalar estiriyor...
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Yunus Akgün TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'la şampiyonluk yaşadıktan sonra oldukça güçlü döndü Galatasaray'a. "Kimse yeniden tecrübe kazansın diye gönderdik demesin"! O dönem Fatih Terim kendisine şans vermeyeceği için 21 yaşındaki genç oyuncu kendisi takımdan ayrıldı.
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