36'lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti! 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...

Yunus Akgün TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'la şampiyonluk yaşadıktan sonra oldukça güçlü döndü Galatasaray'a. "Kimse yeniden tecrübe kazansın diye gönderdik demesin"! O dönem Fatih Terim kendisine şans vermeyeceği için 21 yaşındaki genç oyuncu kendisi takımdan ayrıldı.