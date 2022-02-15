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Galatasaray36'lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti! 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...
HaberlerGalatasaray Haberleri 36'lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti! 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...
• 15 Şubat 2022 - 14:37 • Son Güncelleme:

36'lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti! 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...

Sezon başında geleceğin kadrosunu kuruyorum diyerek yola çıkan, fakat 36 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'da tutup genç yıldızı kiralık olarak gönderen Fatih Terim'in yaptığı bu tercih sarı kırmızılı kulübe pahalıya mal oldu.

• 15 Şubat 2022 - 14:37 • Son Güncelleme:
136lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...
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Galatasaray'ın iki futbolcusu... Biri 35 yaşında senede 40 milyon TL kazanan Babel, diğeri senede 900 bin TL kazanan Yunus Akgün! Babel performansıyla hayal kırıklığı yaratırken Yunus Akgün ise Adana Demirspor formasıyla fırtınalar estiriyor...

236lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...

Yunus Akgün bu sezon Adana Demirspor'da 27 maçta 8 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu. Genç oyuncu geçen sezon Adana ekibinde şampiyonluk yaşamasına rağmen yeniden kiralık gönderilmişti.

336lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...

Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç kanat oyuncusunun aylık maaşının 80 bin TL olduğu öğrenildi.

436lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...

Stefan Kuntz'un yardımcıları Yunus Akgün'ün performansını yakından takip ediyor. Genç oyuncunun Dünya Kupası Elemeleri Play-Off'unda oynayacağımız Portekiz maçının kadrosuna kesin olarak çağrılması bekleniyor.

536lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...

Galatasaray'da genç Yunus Akgün kiralık gönderilirken kadroda tutulan Babel ise yokları oynuyor.

636lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...

Bu sezon Terim ve Torrent döneminde 28 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

736lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...

35 yaşındaki Babel Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor. Bu rakam güncel kurla 38 milyon TL'ye tekabül ediyor.

836lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...

Yunus Akgün TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'la şampiyonluk yaşadıktan sonra oldukça güçlü döndü Galatasaray'a. "Kimse yeniden tecrübe kazansın diye gönderdik demesin"! O dönem Fatih Terim kendisine şans vermeyeceği için 21 yaşındaki genç oyuncu kendisi takımdan ayrıldı.

936lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...

Zorunluluktan kadroda kalan Babel ise oynamaya devam etti... Yunus'un Adana Demirspor performansı sürpriz değil. Alt yapılarda 100'ün üzerinde gol atan Sarı-Kırmızılı takımın gelecekte büyük beklentiler içinde olduğu 2000 grubunun yıldızıydı...

1036lık oyuncuyu tutup genç yıldızı takımdan göndermişti 40 katı maaş 28 maçta 1 gol...

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