35 yıllık memuriyeti bıraktı memleketine döndü, üretime başladı! Kayseri'de bir ilçenin kaderi değişti

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Daha sonra da memleketim olan Sarız'a gelerek, arkadaşlarımızın önerisiyle aspir ekimine başladım. Bu dördüncü senem. Sarız'da ve bu çevrede bir engel çıkmazsa yüksek oleik aspir yağı çıkartmakta kararlıyız. Bu işte de başarılı olmak istiyoruz. Aspiri ilk defa üniversitede görevli bir hocamızdan duydum. Aspir yağının faydalarını anlattı. Özellikle Japonların bu yağı çok kullanmalarından dolayı vücut sağlığının iyileştiğini, kalp hastalıklarının daha azaldığını, destekleyici bir vitamin olduğunu öğrendim. Ben de emekli olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdim. İlk defa hocamızın sayesinde ektim" dedi.