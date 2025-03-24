33 yıl gıdım gıdım biriktirdi! Odasında küçük bir Eskişehir yarattı

"Küçük bir dünyada hayallerimi gerçekleştiriyorum"

Yeni projeleri ve hobisine teklif edilen ücretlerden bahseden Hakan Çantaş şöyle devam etti;"En son ki çalışmam 1980 ila 1986 yılları arasındaki bir kasabanın etrafında tren geçen küçük bir modelini yapmaktı. Orada yaptığım iş yerleri Cumhuriyet Tarihi için önemli olan yerlerdi. Burada oyuncakçılarda gördüğünüz fiyatların 50 ila 60 katı fiyat var. Burası benim hayal dünyam olduğu için satmayı hiç düşünmedim, çok teklif oldu. Geçen yaz İzmir'de birisi bir AVM kurmayı düşündüğü için bir proje getirdi. Yaklaşık 12- 13 parçalık bir çalışma olacaktı. Anlaşamadık ve satmadım. Benim maddi, bir beklentim olmadığı için sorun olmadı. Burası benim için gerçekten çok önemli. Hayalimdeki bir şehir esasında, burada patron da, belediye başkanı da, polis de, itfaiyeci de benim. İstediğim figürü istediğim şekilden hareket ettirip, küçük bir dünyada hayallerimi gerçekleştiriyorum."