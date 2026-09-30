30 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ? Sakarya'da okullar tatil edildi! İstanbul, Kocaeli, Bursa'da bugün okul var mı?
30 Eylül okullar tatil mi, bugün okul var mı? Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli yağışın ardından öğrenciler ve veliler valiliklerden gelen açıklamalara kilitlendi. Sakarya'da bazı okullarda 30 Eylül Çarşamba günü eğitime ara verilirken İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de de son durum araştırılıyor. Peki bugün okullar tatil mi, hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte 30 Eylül 2026 Çarşamba günü MEB takvimi ve valiliklerden gelen son açıklamalar...
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30 Eylül 2026 Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı sabah saatlerinde en çok araştırılan konular arasına girdi. Marmara'da iki gündür etkili olan yağışların ardından özellikle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de yaşayan öğrenciler ile veliler son dakika açıklamalarını takip ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takviminde 30 Eylül için Türkiye genelinde planlanmış bir tatil bulunmuyor. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle Sakarya'da bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.
30 Eylül okullar tatil mi, bugün okul var mı?
30 Eylül Çarşamba günü Türkiye genelindeki okulları kapsayan bir tatil kararı bulunmuyor. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 30 Eylül normal eğitim günleri arasında yer alıyor.
Ancak hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde valilik ve kaymakamlıklar yerel olarak eğitime ara verme kararı alabiliyor.
Sakarya'da kuvvetli yağış ve su baskınlarından etkilenen bazı okullarda 30 Eylül Çarşamba günü eğitim yapılmayacak.
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir için ise sabah saatleri itibarıyla il genelini kapsayan bir tatil kararı açıklanmış değil.
Sakarya'da bugün okullar tatil mi?
Sakarya'da günlerdir etkisini sürdüren kuvvetli yağışın ardından bazı okullar için tatil kararı alındı.
Kentte yağışın yol açtığı su baskınları ve ulaşım sorunları nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde yağıştan etkilenen okullarda 30 Eylül Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Dolayısıyla Sakarya genelindeki bütün okullar tatil değil. Karar, olumsuz hava koşullarından etkilenen belirli okulları kapsıyor.Öğrencilerin kendi okullarına ilişkin duyuruları Sakarya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimleri üzerinden takip etmesi gerekiyor.
İstanbul'da okullar tatil mi 30 Eylül?
İstanbul'da 30 Eylül Çarşamba günü okulların tamamında eğitime ara verilmesine ilişkin bir karar bulunmuyor. Bu nedenle kent genelinde eğitim devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul'un bazı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
MGM'nin 29 Eylül saat 13.45'te yayımladığı uyarıya göre Pendik, Tuzla ve Şile'de 30 Eylül'ün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Kocaeli'de okullar tatil mi?
Kocaeli'de 30 Eylül Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin il genelini kapsayan bir karar açıklanmadı. Eğitim öğretim devam ediyor.Kocaeli aynı zamanda Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunan iller arasında.
MGM'ye göre kentte günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak görülebilecek.
Bursa'da bugün okul var mı?
Bursa'da 30 Eylül için il genelinde eğitime ara verilmesine yönelik bir karar bulunmuyor. Bu nedenle okullarda eğitim devam ediyor.Meteoroloji'nin son uyarısında ise özellikle Bursa'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
Çanakkale'de okullar tatil mi?
Çanakkale'de de 30 Eylül Çarşamba günü için il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar açıklanmadı.
Meteoroloji, Çanakkale'nin bazı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirirken Marmara ve Kuzey Ege'de olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapıldı.
Balıkesir'de 30 Eylül okullar tatil mi?
Balıkesir'de 30 Eylül Çarşamba günü il genelini kapsayan bir okul tatili kararı bulunmuyor.
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre özellikle Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Öğrenciler için mevcut durumda eğitim öğretim devam ediyor.
30 Eylül hangi illerde okullar tatil edildi?
30 Eylül Çarşamba sabahı itibarıyla Türkiye genelini kapsayan bir okul tatili kararı bulunmuyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle öne çıkan karar Sakarya'dan geldi. Sakarya'nın Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde yağış ve su baskınlarından etkilenen bazı okullarda eğitime ara verildi.
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de ise il genelini kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı.
MEB takvimine göre ilk ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrencilerin bu eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatili ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.