30 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ? Sakarya'da okullar tatil edildi! İstanbul, Kocaeli, Bursa'da bugün okul var mı?

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30 Eylül hangi illerde okullar tatil edildi?



30 Eylül Çarşamba sabahı itibarıyla Türkiye genelini kapsayan bir okul tatili kararı bulunmuyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle öne çıkan karar Sakarya'dan geldi. Sakarya'nın Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde yağış ve su baskınlarından etkilenen bazı okullarda eğitime ara verildi.



İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de ise il genelini kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı.



MEB takvimine göre ilk ara tatil ne zaman?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.



Öğrencilerin bu eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatili ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.



Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.