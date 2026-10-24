3. Kurak yılda Yusufeli farkı: Hidroelektrik üretimin yüzde 3,5’ini tek başına karşıladı

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Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü Ebu Talip Bilgili, Yusufeli Barajı’nın enerji üretimine katkısının kendi kurulu gücüyle sınırlı kalmadığını belirterek, "Türkiye genelinde kurak bir sezon geçtiğimiz 2025 yılında Yusufeli Barajı’nda rekor seviyede üretim gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki hidroelektrik üretiminin yüzde 3,5’i bu tesisten karşılanarak elektrik arzının devamlılığına yerli ve yenilenebilir kaynaklarla katkı sağlanmıştır. Ayrıca Yusufeli Barajı, devreye alındıktan sonra akış aşağısında bulunan Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarına düzenli su sağladığı için bu barajların yıllık üretim miktarlarını yüzde 10 seviyesinde artırmıştır. Çok kısa sürede devreye alınabilmesi ve devreden çıkarılabilmesi sayesinde ulusal elektrik şebekesinin dengede tutulmasında da önemli bir rol üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.