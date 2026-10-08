3 ilin sınırındaki dağda keşfedildi! Bilim dünyası peşine düştü: Kokusu şaşkına çeviriyor

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Sağıroğlu, çalışmalar sonucu hazırladıkları makalenin, saygınlığı ve etkinliği yüksek bilimsel dergide yayımlandığını dile getirerek, bitki üzerinde çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda antimikrobiyal, antibakteriyel ve antiinflamatuvar sonuçlarına yakında ulaşacaklarını kaydetti.Keşfedilen bitkinin, Türkiye'de "Apiaceae" (maydanozgiller) familyası içerisinde yer alan "Heracleum" (öğrek otu veya tavşancıl otu) cinsine ait olduğunu belirten Sağıroğlu, şöyle devam etti:"Öğrek otu diye bilindiğinden, topladığımız yer de Bolu il sınırları içerisinde kaldığı için bitkiyi Türkçesi 'Bolu öğrek otu', Latincesi de 'Heracleum papilionaceum' adıyla adlandırdık. Öğrek otu cinsi, Türkiye'de özellikle taze yaprakları Karadeniz Bölgesi'nde haşlanıyor ve yeniyor. Mide ağrıları için kullanılıyor. Diğer yörelerde de bitkilerin özütleri çıkarılıyor, sindirim sistemini rahatlatmada kullanılıyor ayrıca bitkinin taze hali hayvan yemi olarak da kullanılmakta. Türkiye'de öğrek otu cinsine ait yaklaşık 20 civarında tür, dünyada da ortalama 99-100 civarında tür var."