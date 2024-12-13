3 bin yıllık ölü dilin sırları yeniden keşfediliyor! Urartuca eski başkent Van'da yeniden canlanıyor

'POTANSİYEL OLDUĞU BİR GERÇEK'

Urartuca ile ilgili dünyanın bazı şehirlerinde çalışma yapanların olduğunu da belirten Doç. Dr. Varol, "Bu dil öğrencilerin ilgisi çekiyor. Bu dilin farklı boyutlarda da örneğin turizmde de imkan kapısı ve farklı alanlarda da çalışmak için potansiyel olduğu bir gerçek.