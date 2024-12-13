3 bin yıllık ölü dilin sırları yeniden keşfediliyor! Urartuca eski başkent Van'da yeniden canlanıyor
Van'da yaklaşık 3 bin yıl önce hüküm süren Urartulara ait olup, dünyada da çok az kişinin bildiği Urartuca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) seçmeli ders olarak okutuluyor. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik verilen Urartuca dersi, Urartu yazıtlarına da ışık tutuyor. YYÜ Edebiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Orhan Varol, "Urartuca 3 bin yıl önce yaşamış ölü bir dil. Fakat yazıtlardaki bazı sözcükler anlamlarıyla yaşamaya devam ediyor. Yeni yazıtlar ortaya çıkıyor. Dilin anlamsal içeriği anlaşılmaya çalışıyor" dedi.
Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 13:04 • Son Güncelleme:
Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 13:04 • Son Güncelleme: