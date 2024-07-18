29 kişinin hayatını kaybettiği Beşiktaş'taki gece kulübünde yeni görüntüler ortaya çıktı

İKİ TUTUKLU TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle sanıklar Dursun Çelik ve İbrahim Bildirici'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti. Mahkeme diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenmişti.