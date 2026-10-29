29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI | Bugün eczaneler, bankalar, devlet daireleri, kargolar, AVM'ler ve hastaneler açık mı? Havale-EFT yapılır mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bugün bankalar açık mı, eczaneler çalışıyor mu, devlet daireleri kapalı mı, hastanelerde poliklinikler hizmet veriyor mu? 29 Ekim'de AVM'ler açık mı, EFT ve havale yapılabilir mi? Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankacılık işlemlerinden sağlık hizmetlerine, kamu kurumlarından alışveriş merkezlerine kadar birçok kurumun çalışma saatleri araştırılıyor. 29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmi tatil uygulanırken bazı hizmetler nöbet veya dijital kanallar üzerinden devam ediyor. İşte 29 Ekim'de açık ve kapalı olan kurumlara ilişkin merak edilenler...
kaynak olarak ekleyin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor. Resmi tatil nedeniyle günlük işlerini planlayan vatandaşlar ise sabah saatlerinden itibaren “29 Ekim bankalar açık mı?”, “29 Ekim eczaneler açık mı?”, “bugün devlet daireleri çalışıyor mu?”, “hastaneler açık mı?”, “AVM'ler açık mı?”, “EFT yapılır mı?” sorularına yanıt arıyor.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim günü boyunca devam ediyor. Bu nedenle 29 Ekim 2026 Perşembe günü kamu kurumlarında normal mesai yapılmıyor. Bununla birlikte sağlık, acil durum ve bazı özel sektör hizmetlerinde çalışma düzeni farklılık gösterebiliyor.
29 EKİM BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?
Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil.
Resmi tatil 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor. 29 Ekim'in tamamında devam ediyor. 30 Ekim 2026 Cuma günü için ayrıca alınmış bir tatil kararı bulunmadığı sürece kamu kurumları ve bankalar normal çalışma düzenine geri dönüyor.
29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?
Hayır. 29 Ekim 2026 Perşembe günü banka şubeleri kapalı.
Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankaların gişe ve şube hizmetleri bugün verilmiyor. Bankada yüz yüze işlem yapmak isteyenlerin işlemlerini 30 Ekim Cuma günü gerçekleştirmesi gerekiyor.
Ancak;
ATM'ler,
mobil bankacılık,
internet bankacılığı,
kredi kartı işlemleri,
FAST üzerinden para transferi
kullanılmaya devam edilebiliyor.
29 EKİM'DE EFT YAPILIR MI?
29 Ekim'de klasik EFT sistemi resmi tatil nedeniyle normal çalışma düzeninde işlemiyor.
Bu nedenle başka bir bankaya standart EFT talimatı verilmesi halinde işlemin gerçekleşme zamanı bankanın uygulamasına göre bir sonraki iş gününe kalabiliyor.
Buna karşılık FAST sistemi 7 gün 24 saat çalıştığı için, bankanın işlem limitleri ve kuralları dahilinde farklı bankalar arasında anlık para transferi yapılabiliyor.
29 EKİM'DE HAVALE YAPILIR MI?
Evet. Aynı banka içerisindeki hesaplar arasında gerçekleştirilen havale işlemleri, bankanın dijital sistemleri üzerinden genel olarak yapılabiliyor.
Mobil veya internet bankacılığı kullanan vatandaşlar aynı bankadaki başka bir hesaba para gönderebiliyor.
Farklı bankaya para gönderilecekse FAST kullanılabiliyor.
29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda normal çalışma düzenindeki eczaneler kapalı.
Ancak sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla nöbetçi eczaneler açık olacak.
İstanbul'da 29 Ekim boyunca yalnızca nöbetçi eczanelerin hizmet verdiği belirtilirken, diğer illerde de ilgili eczacı odalarının belirlediği nöbet sistemi uygulanıyor.
Bu nedenle ilaç almak isteyenlerin bulunduğu il veya ilçedeki güncel nöbetçi eczane listesini kontrol etmesi gerekiyor.
29 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?
29 Ekim'de devlet hastaneleri tamamen kapanmıyor.
Acil servisler 24 saat boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri ve nöbet sistemiyle çalışan birimler de görev başında bulunuyor.
Buna karşılık devlet hastanelerindeki normal poliklinik hizmetleri resmi tatil nedeniyle verilmiyor.
Yani bugün rutin muayene için polikliniğe gidilmesi halinde normal mesai hizmeti bulunmuyor.
29 EKİM'DE ÖZEL HASTANELER AÇIK MI?
Özel hastanelerde acil servis hizmetleri devam ediyor.
Poliklinik ve diğer sağlık hizmetlerinin çalışma düzeni ise hastanenin kendi tatil programına göre değişebiliyor.
Randevusu bulunan kişilerin gitmeden önce hastanenin çalışma saatlerini kontrol etmesi gerekiyor.
29 EKİM'DE SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?
Hayır. Aile Sağlığı Merkezlerinde 29 Ekim günü normal mesai yapılmıyor.
Aile hekimliği, rutin muayene, reçete ve takip işlemleri resmi tatil nedeniyle yapılamıyor. Acil sağlık ihtiyacı bulunan vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurabiliyor.
29 EKİM'DE DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle devlet daireleri kapalı.
Bugün normal mesai yapmayan kurumlar arasında;
valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri, vergi daireleri, SGK müdürlükleri, İŞKUR hizmet merkezleri ve belediyelerin idari birimleri bulunuyor.
Kurumların e-Devlet üzerinden verilen bazı dijital hizmetleri ise kullanılmaya devam edilebiliyor.
29 EKİM'DE BELEDİYELER AÇIK MI?
Belediyelerin normal idari birimleri 29 Ekim günü kapalı.
Ancak belediyelerin ulaşım, zabıta, itfaiye, temizlik ve benzeri kesintisiz hizmet veren birimleri nöbet sistemi kapsamında çalışmalarına devam edebiliyor.
29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
29 Ekim resmi tatili nedeniyle kargo şirketlerinde normal çalışma düzeni uygulanmıyor.
PTT şubeleri normal gişe hizmeti vermezken özel kargo şirketlerinin teslimat ve şube düzeni firmaya göre değişebiliyor.
Kargo bekleyen vatandaşların ilgili firmanın gönderi takip ekranından teslimat durumunu kontrol etmesi gerekiyor.
29 EKİM'DE PTT AÇIK MI?
PTT şubelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle normal gişe hizmeti verilmiyor.
PTT üzerinden yapılacak yüz yüze işlemlerin resmi tatilin ardından gerçekleştirilmesi gerekiyor.
29 EKİM'DE AVM'LER AÇIK MI?
29 Ekim'de AVM'ler için kamu kurumlarında olduğu gibi tek tip bir çalışma saati bulunmuyor.
Türkiye genelinde alışveriş merkezlerinin büyük bölümü Cumhuriyet Bayramı'nda hizmet vermeye devam ediyor. Yaygın çalışma saatleri 10.00-22.00 aralığında olsa da AVM yönetimleri farklı açılış veya kapanış saatleri belirleyebiliyor.
AVM içerisindeki bazı mağazaların çalışma saatleri de farklılık gösterebiliyor.
Bu nedenle ziyaret edilecek AVM'nin güncel duyurusunun kontrol edilmesi öneriliyor.
29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?
Normal noterlikler 29 Ekim'de kapalı.
Araç satışı, vekaletname veya diğer noter işlemlerini yaptırmak isteyenlerin normal çalışma gününü beklemesi gerekiyor.
Nöbetçi noter uygulaması bulunması halinde ise Türkiye Noterler Birliği'nin güncel nöbet listesinin kontrol edilmesi gerekiyor.
29 EKİM'DE MARKETLER AÇIK MI?
Marketlerin çalışma saatleri işletmeye göre değişiyor.
Zincir marketlerin ve yerel marketlerin bir bölümü Cumhuriyet Bayramı'nda hizmet verebilirken açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapılabiliyor.
Bu nedenle marketler için ülke genelinde tek bir çalışma saati bulunmuyor.
29 EKİM'DE NERELER AÇIK, NERELER KAPALI?
29 Ekim 2026 için genel çalışma düzeni şöyle:
Bankalar: Kapalı
Devlet daireleri: Kapalı
Valilik ve kaymakamlıklar: Kapalı
Nüfus müdürlükleri: Kapalı
Tapu müdürlükleri: Kapalı
SGK ve vergi daireleri: Kapalı
Normal eczaneler: Kapalı
Nöbetçi eczaneler: Açık
Hastane poliklinikleri: Kapalı
Hastane acil servisleri: Açık
Aile sağlığı merkezleri: Kapalı
Noterler: Normal hizmet yok
PTT şubeleri: Kapalı
Banka ATM'leri: Açık
Mobil ve internet bankacılığı: Kullanılabilir
AVM'ler: Büyük bölümü açık, saatler değişebilir
Marketler: İşletmeye göre değişebilir
Restoran ve kafeler: İşletmeye göre değişebilir
KURUMLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından 30 Ekim 2026 Cuma günü ayrıca ilan edilmiş bir idari tatil bulunmadığı sürece bankalar, devlet daireleri, PTT, belediyelerin idari birimleri ve diğer kamu kurumları normal mesai düzenine geri dönecek.