29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI | Bugün eczaneler, bankalar, devlet daireleri, kargolar, AVM'ler ve hastaneler açık mı? Havale-EFT yapılır mı?

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29 Ekim'de AVM'ler için kamu kurumlarında olduğu gibi tek tip bir çalışma saati bulunmuyor.



Türkiye genelinde alışveriş merkezlerinin büyük bölümü Cumhuriyet Bayramı'nda hizmet vermeye devam ediyor. Yaygın çalışma saatleri 10.00-22.00 aralığında olsa da AVM yönetimleri farklı açılış veya kapanış saatleri belirleyebiliyor.



AVM içerisindeki bazı mağazaların çalışma saatleri de farklılık gösterebiliyor.



Bu nedenle ziyaret edilecek AVM'nin güncel duyurusunun kontrol edilmesi öneriliyor.



29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?



Normal noterlikler 29 Ekim'de kapalı.



Araç satışı, vekaletname veya diğer noter işlemlerini yaptırmak isteyenlerin normal çalışma gününü beklemesi gerekiyor.



Nöbetçi noter uygulaması bulunması halinde ise Türkiye Noterler Birliği'nin güncel nöbet listesinin kontrol edilmesi gerekiyor.



29 EKİM'DE MARKETLER AÇIK MI?



Marketlerin çalışma saatleri işletmeye göre değişiyor.



Zincir marketlerin ve yerel marketlerin bir bölümü Cumhuriyet Bayramı'nda hizmet verebilirken açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapılabiliyor.



Bu nedenle marketler için ülke genelinde tek bir çalışma saati bulunmuyor.