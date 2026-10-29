28 EKİM MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ? Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

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MasterChef'in 28 Ekim bölümünde en dikkat çeken gelişmelerden biri Mavi Takım'ın takım dokunulmazlığındaki başarısı oldu.



Hazırlanan yedi farklı tabak değerlendirilirken yarışmacılar hem lezzet hem sunum hem de süre yönetiminde rakiplerinin önüne geçmeye çalıştı.



Değerlendirme sonucunda Mavi Takım galibiyete ulaşırken Kırmızı Takım ikinci kez eleme potası sürecine girmek zorunda kaldı.



MASTERCHEF 28 EKİM'DE NELER OLDU?



28 Ekim MasterChef bölümünün gecenin sonunda ortaya çıkan sonuçları şöyle oldu:



2. takım dokunulmazlığı: Mavi Takım

Bireysel dokunulmazlık: Tolgahan

3. eleme adayı: Şükran

4. eleme adayı: Hasan Alp



Haftanın toplam eleme adayları ise Nurten, Enes, Şükran ve Hasan Alp olarak şekillendi.