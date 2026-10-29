28 EKİM MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ? Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
28 Ekim MasterChef potaya kim gitti, dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim girdi? MasterChef Türkiye’nin 28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. “MasterChef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?”, “bireysel dokunulmazlığı kim aldı?”, “MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?” soruları bölümün ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ile birlikte eleme potasına giden yeni yarışmacılar da netleşti. İşte 28 Ekim MasterChef eleme adayları ve gecede yaşananların ayrıntıları...
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MasterChef Türkiye’de haftanın eleme heyecanı 28 Ekim akşamı devam etti. Mavi Takım ve Kırmızı Takım, şeflerin verdiği zorlu menüyü en başarılı şekilde hazırlayarak takım dokunulmazlığını kazanmak için mutfağa girdi.Takım oyununun ardından kaybeden ekipte bu kez bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda bir yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken iki yeni isim daha eleme potasına girdi.Peki, 28 Ekim MasterChef potaya kim gitti? MasterChef eleme adayı kim oldu? İkinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim aldı?
28 EKİM MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de 28 Ekim akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.
Şefler yarışmacılardan yedi farklı yemekten oluşan özel bir menü hazırlamalarını istedi. Menüde;
Düğün çorbası
Kabak boranisi
Bardak altı
İçli köfte
Kilis tava
Şiş köfte
Profiterol
yer aldı.
Yarışmacılara hazırlık için 45 dakika süre verildi. Sürenin sonunda tabaklar değerlendirmeye alındı ve yapılan oylama sonucunda Mavi Takım haftanın ikinci takım dokunulmazlığının sahibi oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden tezgah başına geçti.
Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan tavuk baget kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi.
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda son aşamaya Armağan ve Tolgahan kaldı.
Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı Tolgahan kazandı.
28 EKİM MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Tolgahan, eleme potasına gönderilecek ilk ismi belirleme hakkını elde etti.
Tolgahan'ın tercihi Şükran oldu.
Böylece Şükran, haftanın üçüncü eleme adayı olarak potaya girdi.
Ardından Kırmızı Takım yarışmacıları haftanın dördüncü eleme adayını belirlemek için oylama yaptı.
Takım içi oylama sonucunda en fazla oyu alan Hasan Alp, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.
MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
28 Ekim MasterChef bölümünde haftanın üçüncü eleme adayı Şükran oldu.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolgahan, eleme potasına Şükran'ı gönderdi.
MASTERCHEF 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de haftanın dördüncü eleme adayı ise Hasan Alp oldu.
Kırmızı Takım'da yapılan takım oylamasında Hasan Alp en fazla oyu alarak eleme potasına girdi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
28 Ekim bölümünün ardından MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potasında bulunan yarışmacı sayısı dörde yükseldi.
Haftanın eleme adayları şöyle:
1. eleme adayı: Nurten
2. eleme adayı: Enes
3. eleme adayı: Şükran
4. eleme adayı: Hasan Alp
Böylece daha önce potaya giren Nurten ve Enes'in yanına Şükran ile Hasan Alp de eklendi.
MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM BİR KEZ DAHA KAZANDI
MasterChef'in 28 Ekim bölümünde en dikkat çeken gelişmelerden biri Mavi Takım'ın takım dokunulmazlığındaki başarısı oldu.
Hazırlanan yedi farklı tabak değerlendirilirken yarışmacılar hem lezzet hem sunum hem de süre yönetiminde rakiplerinin önüne geçmeye çalıştı.
Değerlendirme sonucunda Mavi Takım galibiyete ulaşırken Kırmızı Takım ikinci kez eleme potası sürecine girmek zorunda kaldı.
MASTERCHEF 28 EKİM'DE NELER OLDU?
28 Ekim MasterChef bölümünün gecenin sonunda ortaya çıkan sonuçları şöyle oldu:
2. takım dokunulmazlığı: Mavi Takım
Bireysel dokunulmazlık: Tolgahan
3. eleme adayı: Şükran
4. eleme adayı: Hasan Alp
Haftanın toplam eleme adayları ise Nurten, Enes, Şükran ve Hasan Alp olarak şekillendi.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA SON DURUM
MasterChef Türkiye'de hafta boyunca oynanacak dokunulmazlık mücadelelerinin ardından eleme potasındaki yarışmacı sayısı artmaya devam edecek.
Eleme adaylarının tamamlanmasının ardından potadaki yarışmacılar yarışmada kalabilmek için eleme oyununda karşı karşıya gelecek.
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarısız performansı ortaya koyan yarışmacı MasterChef'e veda edecek.