28 EKİM EMEKLİ MAAŞLARI YATIYOR! Bağ-Kur'da son ödeme günü: Bugün kimlerin maaşı ödenecek?

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Emekliler, maaş ödeme bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.

Bunun için www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılması gerekiyor.



Ardından SGK'nın ilgili emekli aylık bilgisi hizmeti açılarak ödeme bilgileri görüntülenebiliyor. Aylığın banka hesabına geçip geçmediği ise maaş alınan bankanın hesap hareketleri üzerinden kontrol edilebilir.



EKİM 2026 EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN TAMAMLANIYOR?



Ekim 2026 döneminde SSK emeklilerinin maaş ödeme takvimi 26 Ekim Pazartesi günü sona erdi. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 28 Ekim Çarşamba günü tamamlanacak.



Böylece SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin ekim ayına ait olağan aylık ödeme takvimleri sona ermiş olacak.



Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki memur emeklileri ise farklı ödeme tarihlerine tabi. Bu nedenle 28 Ekim'in bütün emekliler için ortak maaş ödeme günü olduğu düşünülmemeli.