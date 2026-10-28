28 EKİM EMEKLİ MAAŞLARI YATIYOR! Bağ-Kur'da son ödeme günü: Bugün kimlerin maaşı ödenecek?
Spot: Ekim ayı emekli maaşı ödemelerinde son güne gelindi. Bugün, 28 Ekim Çarşamba günü, tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olan Bağ-Kur emeklilerinin maaşları hesaplara yatırılacak. SSK emeklilerinin ödemeleri ise 26 Ekim'de tamamlandı. Peki, bugün kimlerin emekli maaşı yatacak, Cumhuriyet Bayramı tatili ödemeleri etkileyecek mi? İşte SGK'nın 2026 Ekim ayı SSK ve Bağ-Kur ödeme takvimi...
kaynak olarak ekleyin
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ekim ayı maaş ödemelerinde son güne gelindi. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) belirlediği takvime göre SSK emeklilerinin 17 Ekim'de başlayan ödemeleri 26 Ekim'de tamamlandı. Bağ-Kur emeklilerinde ise bugün son grup maaşlarını alacak. 28 Ekim Çarşamba günü tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olan Bağ-Kur emeklilerinin ödeme günü.
Cumhuriyet Bayramı tatilinin bugün saat 13.00'te başlayacak olması, maaşların ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi. SGK'nın uygulamasına göre ödeme gününün resmî tatile denk gelmesi, emekli aylıklarının başka bir tarihe ertelenmesini gerektirmiyor.
28 EKİM BUGÜN KİMLERİN EMEKLİ MAAŞI YATACAK?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü, Bağ-Kur (4B) kapsamında emekli aylığı alan ve tahsis numarasının son rakamı 2 veya 0 olan vatandaşların ödeme günü.
25 Ekim'de başlayan Bağ-Kur maaş ödemelerinde ilk üç grubun ödeme günleri geride kaldı. Bugünkü son grubun ardından ekim ayının olağan ödeme takvimi tamamlanacak.
SSK (4A) emeklilerinin aylıkları ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre 17-26 Ekim tarihleri arasında ödendi. Bu nedenle 28 Ekim, SSK emeklileri için yeni bir olağan maaş ödeme günü değil.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI EKİM 2026 ÖDEME TAKVİMİ TAMAMLANDI
SSK emeklilerinin ekim ayı maaş ödemeleri 17 Ekim Cumartesi günü başladı ve 26 Ekim Pazartesi günü sona erdi.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olan emekliler ilk gün, son rakamı 0 olan emekliler ise 26 Ekim'de ödeme takviminde yer aldı.
SSK emeklilerinin maaş ödeme tarihleri şöyle gerçekleşti:
Tahsis numarasının son rakamı: 9 Ödeme tarihi: 17 Ekim Cumartesi
Tahsis numarasının son rakamı: 7 Ödeme tarihi: 18 Ekim Pazar
Tahsis numarasının son rakamı: 5 Ödeme tarihi: 19 Ekim Pazartesi
Tahsis numarasının son rakamı: 3 Ödeme tarihi: 20 Ekim Salı
Tahsis numarasının son rakamı: 1 Ödeme tarihi: 21 Ekim Çarşamba
Tahsis numarasının son rakamı: 8 Ödeme tarihi: 22 Ekim Perşembe
Tahsis numarasının son rakamı: 6 Ödeme tarihi: 23 Ekim Cuma
Tahsis numarasının son rakamı: 4 Ödeme tarihi: 24 Ekim Cumartesi
Tahsis numarasının son rakamı: 2 Ödeme tarihi: 25 Ekim Pazar
Tahsis numarasının son rakamı: 0 Ödeme tarihi: 26 Ekim Pazartesi
SSK emeklileri için bugün yeni bir ödeme grubu bulunmuyor. Ekim ayına ilişkin olağan maaş ödemeleri tamamlanmış durumda.
Aylıklarını henüz hesaplarında göremeyen emekliler, ödeme bilgilerini e-Devlet üzerinden veya maaş aldıkları bankadan kontrol edebilir.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARINDA BUGÜN SON GÜN
Bağ-Kur (4B) emeklileri için ekim ayı maaş ödemeleri 25 Ekim Pazar günü başladı.
Tahsis numarasının son rakamına göre dört güne ayrılan ödeme takviminde bugün son gruba sıra geldi.
28 Ekim Çarşamba günü tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olan Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ödenecek. Böylece Bağ-Kur emeklilerinin ekim ayı olağan ödeme dönemi tamamlanacak.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI EKİM 2026 ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinin ekim ayı ödeme günleri tahsis numarasının son rakamına göre şöyle:
Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7 ve 5 Ödeme tarihi: 25 Ekim Pazar
Tahsis numarasının son rakamı: 3 ve 1 Ödeme tarihi:: 26 Ekim Pazartesi
Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6 ve 4 Ödeme tarihi: 27 Ekim Salı
Tahsis numarasının son rakamı: 2 ve 0 Ödeme tarihi:: 28 Ekim Çarşamba
25, 26 ve 27 Ekim ödeme gruplarının tarihleri geride kaldı. Bugün son rakamı 2 ve 0 olanların ödeme günü.
SGK'nın olağan takvimine göre ekim ayı Bağ-Kur maaş ödemeleri 28 Ekim'de tamamlanıyor.
28 EKİM BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI SAAT KAÇTA YATACAK?
Bağ-Kur emekli maaşlarının hesaplarda görünme saati, ödeme yapılan bankanın işlem süreçlerine göre değişebiliyor.
SGK'nın ödeme takviminde 28 Ekim, tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olan emekliler için ödeme günü olarak belirlenmiş durumda. Ancak bütün bankalarda maaşların aynı dakikada hesaplara yansıyacağına ilişkin ortak bir saat bulunmuyor.
Emekliler, maaşlarının yatırılıp yatırılmadığını bankalarının mobil uygulamalarından, internet bankacılığından veya ATM'lerden kontrol edebilir.
28 EKİM YARIM GÜN TATİL! BAĞ-KUR MAAŞLARI ERTELENECEK Mİ?
28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. Bu nedenle bugün maaş bekleyen Bağ-Kur emeklileri, ödemelerin ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor.
SGK'nın ödeme esaslarına göre Bağ-Kur emekli aylıklarının ödeme günü resmî tatile denk geldiğinde normal ödeme tarihinde değişiklik yapılmıyor.
Bu nedenle tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olan Bağ-Kur emeklilerinin 28 Ekim'e denk gelen olağan ödemeleri, yalnızca öğleden sonra resmî tatil başlayacağı için başka bir tarihe ertelenmeyecek.
Emekliler hesaplarına geçen tutarları mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden kontrol edebilir. Banka şubesinden gerçekleştirilecek işlemlerde ise 28 Ekim'in yarım gün, 29 Ekim'in tam gün resmî tatil olduğu dikkate alınmalı.
EMEKLİ MAAŞI TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emekli maaşlarının hangi gün ödeneceği, SGK tarafından verilen tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.
Burada T.C. kimlik numarası ile tahsis numarasının birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Ödeme günü hesaplanırken T.C. kimlik numarasının değil, emekli tahsis numarasının son rakamı esas alınıyor.
Tahsis numarasını bilmeyen emekliler, e-Devlet'e giriş yaparak SGK'nın emekli aylık bilgisi hizmetlerinden numaralarını öğrenebilir.
SSK emeklileri 4A, Bağ-Kur emeklileri ise 4B emekli aylık bilgisi ekranından kendilerine ait kayıtları kontrol edebilir.
EMEKLİ MAAŞI E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?
Emekliler, maaş ödeme bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.
Bunun için www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılması gerekiyor.
Ardından SGK'nın ilgili emekli aylık bilgisi hizmeti açılarak ödeme bilgileri görüntülenebiliyor. Aylığın banka hesabına geçip geçmediği ise maaş alınan bankanın hesap hareketleri üzerinden kontrol edilebilir.
EKİM 2026 EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN TAMAMLANIYOR?
Ekim 2026 döneminde SSK emeklilerinin maaş ödeme takvimi 26 Ekim Pazartesi günü sona erdi. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 28 Ekim Çarşamba günü tamamlanacak.
Böylece SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin ekim ayına ait olağan aylık ödeme takvimleri sona ermiş olacak.
Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki memur emeklileri ise farklı ödeme tarihlerine tabi. Bu nedenle 28 Ekim'in bütün emekliler için ortak maaş ödeme günü olduğu düşünülmemeli.