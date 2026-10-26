26 EKİM EMEKLİ MAAŞLARI YATIYOR! SSK'da son ödeme günü: Bugün kimlerin maaşı ödenecek?
26 Ekim emekli maaşı ödeme takvimi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde. Ekim ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bugün kimlerin emekli maaşı ödenecek, SSK emekli maaşı ödeme günleri bitti mi? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme takvimine göre SSK (4A) emeklileri için 17 Ekim'de başlayan maaş ödemeleri bugün tamamlanıyor. Bağ-Kur (4B) emeklilerinin ödemeleri ise tahsis numarasının son rakamına göre devam ediyor. Peki, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü hangi emekliler maaş alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur Ekim 2026 emekli maaşı ödeme tarihleri...
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Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği Ekim 2026 emekli maaşı ödeme takviminde yeni güne girildi. "Bugün emekli maaşı yatacak mı?", "26 Ekim'de kimlerin emekli maaşı ödenecek?", "SSK emekli maaşı ne zaman yatıyor?", "Bağ-Kur maaşları hangi tarihte ödeniyor?" soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor.
SGK'nın uyguladığı standart ödeme takvimine göre SSK kapsamında aylık alan emeklilerin ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ile 26'sı arasında gerçekleştiriliyor. Buna göre 26 Ekim, SSK emeklileri açısından Ekim ayı ödeme takviminin son günü niteliğinde. SGK ayrıca ödeme gününün hafta sonuna veya resmi tatile denk gelmesi halinde 4A kapsamındaki aylıkların normal ödeme gününde yatırıldığını belirtiyor.
BUGÜN KİMLERİN EMEKLİ MAAŞI YATACAK?
26 Ekim 2026 Pazartesi günü, tahsis numarasının son rakamı 0 olan SSK (4A) emeklilerinin maaş ödemeleri gerçekleştiriliyor.
Böylece 17 Ekim'de başlayan SSK emekli maaşı ödeme süreci 26 Ekim itibarıyla tamamlanmış olacak.
SSK emeklilerinde ödeme günü belirlenirken tahsis numarasının son rakamı esas alınıyor.
SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ EKİM 2026
SSK (4A) emeklilerinin maaş ödeme günleri tahsis numarasının son rakamına göre şöyle:
Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Ekim
Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Ekim
Tahsis numarası sonu 5 olanlar: 19 Ekim
Tahsis numarası sonu 3 olanlar: 20 Ekim
Tahsis numarası sonu 1 olanlar: 21 Ekim
Tahsis numarası sonu 8 olanlar: 22 Ekim
Tahsis numarası sonu 6 olanlar: 23 Ekim
Tahsis numarası sonu 4 olanlar: 24 Ekim
Tahsis numarası sonu 2 olanlar: 25 Ekim
Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Ekim
SGK'nın açıklamasına göre 4A kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin aylıkları her ay 17-26 tarihleri arasında toplam 10 günlük ödeme takviminde yatırılıyor.
26 EKİM SSK EMEKLİ MAAŞLARI SAAT KAÇTA YATAR?
Emekli maaşlarının hesaba geçiş saati bankadan bankaya değişebiliyor. Ödeme günü gelen emeklilerin maaşları çoğunlukla gece saatlerinden itibaren hesaplarda görülebiliyor.
Ancak bankaların işlem yoğunluğu ve sistemlerine göre maaşın hesap hareketlerine yansıma saati farklılık gösterebilir. Emekliler banka mobil uygulaması, internet bankacılığı, ATM veya e-Devlet üzerinden ödeme bilgilerini kontrol edebilir.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI DA YATIYOR
Ekim ayı maaş ödemeleri yalnızca SSK emeklileriyle sınırlı değil. Bağ-Kur (4B) emekli maaşı ödemeleri de 25-28 Ekim tarihleri arasında tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor.
SGK'ya göre Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin gelir ve aylıkları ayın 25'i ile 28'i arasında dört günlük takvim içinde ödeniyor.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklileri için standart ödeme takvimi şöyle uygulanıyor:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ekim
Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Ekim
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ekim
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Ekim
Buna göre 26 Ekim'de tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan Bağ-Kur emeklilerinin de aylıkları ödeniyor.
26 EKİM'DE HANGİ EMEKLİLER MAAŞ ALACAK?
26 Ekim 2026 tarihli ödeme takvimine göre bugün iki grupta ödeme bulunuyor:
SSK (4A): Tahsis numarasının son rakamı 0 olan emekliler.
Bağ-Kur (4B): Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler.
SSK'da böylece Ekim ayı maaş ödeme dönemi sona ererken Bağ-Kur'da ödemeler 28 Ekim'e kadar sürecek.
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Emekliler kendi ödeme günlerini tahsis numaralarının son hanesine bakarak öğrenebiliyor. Maaş ve ödeme bilgileri e-Devlet üzerinden de kontrol edilebiliyor.
SGK, aylık bağlama süreçlerinin ve ilgili bilgilerin e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebildiğini belirtiyor.
SSK EMEKLİ MAAŞLARINDA BUGÜN SON GÜN
Ekim 2026 döneminde SSK emeklilerinin ödeme takvimi 17 Ekim'de başladı. Tahsis numarasının son rakamına göre kademeli olarak yapılan ödemelerde 26 Ekim son ödeme günü oldu.
Bugün tahsis numarası 0 ile biten SSK emeklilerinin aylıklarının yatırılmasıyla birlikte 4A kapsamındaki Ekim ayı ödeme takvimi tamamlanacak. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 27 ve 28 Ekim tarihlerinde de devam edecek.