26 EKİM EMEKLİ MAAŞLARI YATIYOR! SSK'da son ödeme günü: Bugün kimlerin maaşı ödenecek?

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Bağ-Kur emeklileri için standart ödeme takvimi şöyle uygulanıyor:



Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ekim



Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Ekim



Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ekim



Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Ekim



Buna göre 26 Ekim'de tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan Bağ-Kur emeklilerinin de aylıkları ödeniyor.