25 yıldır Ramazan'ı bu ibadetle bitiriyor! Kayseri'de cami kapılarını aşındırıyor

Zorunlu ihtiyaçlar dışında cami dışına çıkmadıklarını vurgulayan Perk, günde en fazla 4 saat uyuduklarını, geri kalan vakti ibadetle geçirdiklerini ifade etti.
Perk, itikafa girenlerin sayısında son yıllarda artış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bu ibadeti bütün kardeşlerime tavsiye ederim. En azından ömürlerinde bir defa olsun itikafa girsinler. İnsan 2 bin dolar verip umreye gidiyor ama itikaf ibadetine gelince cesaret edemiyor. İtikaf yürek istiyor, babayiğitlik istiyor. Dünya işlerinden elini ayağını çekiyorsun, 10 gün boyunca camidesin. Bütün kardeşlerimize, itikafa girmelerini tavsiye ediyorum. Zamanın nasıl geçtiğini çözemiyorum. Samimiyetle söylüyorum 24 saat yetmiyor. 10 günün nasıl geçtiğini bilemiyorum."