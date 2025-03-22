25 yıldır Ramazan'ı bu ibadetle bitiriyor! Kayseri'de cami kapılarını aşındırıyor

İtikafın sünnet bir ibadet olduğunu anımsatan Perk, şöyle konuştu:





"25 yıldır itikafa giriyorum. Böyle bir ibadetin olduğunu duyunca, anlayınca 2001 yılında itikafa girmeye başladım. Elhamdülillah bugüne kadar da itikafa girdim. Bu ibadeti, itikafa giren kardeşlerimden öğrendim. Kitaptan da okudum. Ondan sonra itikafa girmeye karar verdim. Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizi her konuda örnek almamız gerekiyor. İtikaf ibadeti, insanın dünya hayatından elini ayağını çekip Allah'a yönelmesidir. İhlas ve samimiyetle yapılan bir itikaf, amellerin en faziletlisi sayılmaktadır."