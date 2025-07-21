25 yıldır aynı heyecan! Çeyrek asırlık Kafkas gelenekleri Yozgat'ta yaşatılıyor

4

Poyrazlı'da doğup büyüdüğünü ve önceden de şenliğe katıldığını söyleyen Selda Çetinkaya, "15 yaşından sonra Kayseri'ye taşındım. Ankara derken köyümden uzak kaldım. Her sene bu şekilde kuruluyor, geliyoruz. Üçüncü gelişim bu. Aradan çok zaman geçince birbirimizi tanıyamıyoruz. ‘Sen kimsin sen? Kimlerdensin?' derken birbirimizle diyalog kuruyor ve tanışıyoruz. Geleneklerimizi göreneklerimizi tekrar canlandırmak adına tekrar iletişime geçiyoruz. Zaten dilimiz zamanla yavaş yavaş kayboluyor. İster istemez karma evlilikler oluyor, farklı yerlere gidiyoruz. Ama en azından böyle bir günde oyunlarımızı, gelenek göreneklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Çerkez motiflerinin yansıtıldığı ürünlerin satışının yapıldığını söyleyen Şenay Pırıl ise, "Maddi olarak maliyet kısmını karşılamak adına ürünlerimizi satıyoruz. Kendi kültürümüzü yansıtan motiflerle alakalı ürünleri gelecek seneye yatırım amaçlı ürün satışını yapıyoruz" dedi.