25 EYLÜL CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü Cuma hutbesi konusu, PDF metni ve duaları
Diyanet İşleri Başkanlığı 25 Eylül 2026 Cuma hutbesini yayımladı. Türkiye genelindeki camilerde bugün okunacak hutbenin konusu “Tebliğ Sorumluluğumuz” olarak belirlendi. Hutbede güzel ahlakla örnek olmanın yanı sıra sosyal medyada kullanılan dile, doğruluğu araştırılmadan paylaşılan bilgilere ve insanların mahremiyetine saygı gösterilmesine dikkat çekildi. İşte Diyanet'in bugünkü Cuma hutbesinin konusu, PDF metni ve hutbede öne çıkan mesajlar...
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 25 Eylül 2026 tarihli Cuma hutbesi yayımlandı. Cuma namazı öncesinde Türkiye genelindeki camilerde okunacak bu haftaki hutbenin başlığı “Tebliğ Sorumluluğumuz” oldu.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbede, İslam'ın güzelliklerini anlatırken yalnızca sözlerin değil, davranışların da belirleyici olduğuna vurgu yapıldı. Hz. Mus'ab b. Umeyr'in Medine'deki tebliğ faaliyetlerinin örnek gösterildiği hutbede; güzel ahlak, yumuşak dil, sabır ve insanların gönlüne dokunan bir üslubun önemi anlatıldı.
Hutbenin dikkat çeken bölümlerinden biri de günlük hayattaki iletişim ve sosyal medya kullanımıyla ilgili mesajlar oldu.
BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ KONUSU NE?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 25 Eylül 2026 Cuma günü okunacak hutbenin konusunu “Tebliğ Sorumluluğumuz” olarak belirledi.
Hutbenin başlangıcında Hz. Muhammed'in, Medinelilere İslam'ı öğretmesi için görevlendirdiği Mus'ab b. Umeyr'in hayatından bir kesite yer veriliyor.
Diyanet, Mus'ab b. Umeyr'in kısa zamanda çok sayıda insana ulaşmasında güzel ahlakı rehber edinmesinin etkisine dikkat çekiyor. Hutbede Peygamberimizin insanlara yaklaşımında yumuşak sözlü, güler yüzlü, kolaylaştırıcı ve müjdeleyici olması örnek gösteriliyor.
Tebliğin baskıyla ya da kırıcı bir dille değil; hikmet, güzel öğüt ve örnek davranışlarla yapılması gerektiği mesajı öne çıkıyor.
25 EYLÜL CUMA HUTBESİNDE NELER ANLATILIYOR?
Bu haftaki hutbede tebliğ sorumluluğu yalnızca dini bilgileri başkalarına aktarmak olarak ele alınmıyor. Diyanet, kişinin yaşam biçimi ve davranışlarının da anlattığı değerlerle uyumlu olması gerektiğinin altını çiziyor.
Hutbede; aile hayatından komşuluk ilişkilerine, iş hayatından sosyal medyaya kadar kişinin davranışlarıyla çevresine örnek olması gerektiği belirtiliyor.
Özellikle insanların hatalarını araştırmanın, kusurlarını ifşa etmenin ve mahremiyetlerini ihlal etmenin doğru olmadığı hatırlatılıyor.
Sosyal medya ve dijital iletişim de hutbenin güncel başlıkları arasında yer alıyor. Bir bilginin doğruluğundan emin olmadan paylaşılmaması, kırıcı ve hakaret içeren ifadelerden uzak durulması gerektiğine dikkat çekiliyor.
Böylece bu haftaki hutbe, tebliğ kavramını yalnızca cami veya dini sohbetlerle sınırlı tutmayarak günlük hayattaki iletişim biçimine kadar genişletiyor.
DİYANET 25 EYLÜL CUMA HUTBESİ PDF METNİ
Diyanet İşleri Başkanlığı, haftalık Cuma hutbelerini Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden yayımlıyor.
25 Eylül tarihli “Tebliğ Sorumluluğumuz” hutbesinin Türkçe metnine Diyanet'in resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hutbe arşivinde aynı zamanda haftanın hutbesine ilişkin sesli içerik ve farklı dil seçenekleri de bulunuyor.
Diyanet'in 25 Eylül kaydında Türkçe ve İngilizce seçenekleri yer alıyor.
Hutbenin PDF veya indirilebilir metin seçenekleri Diyanet'in resmî hutbe sayfası üzerinden kontrol edilebiliyor.
CUMA HUTBESİ DİNLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Cuma hutbesi, cuma namazının geçerlilik şartlarından biri.
Diyanet İşleri Başkanlığının konuya ilişkin açıklamalarında, hutbenin namazdan önce okunması gerektiği ve hutbe sırasında cemaatin konuşmadan hatibi dinlemesinin esas olduğu belirtiliyor.
Hutbe okunurken telefonla ilgilenmek, sohbet etmek veya çevredeki kişilerle konuşmak hutbenin manevi anlamıyla bağdaşmayan davranışlar arasında değerlendiriliyor.
Diyanet, Hz. Muhammed'in hutbe sırasında konuşan bir kişiye “sus” demenin dahi uygun olmadığını bildiren hadisinden hareketle hutbenin dikkatle dinlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.
CUMA HUTBESİ FARZ MI?
Cuma hutbesiyle ilgili sık aranan konulardan biri de hutbenin dini hükmü.
Diyanet'in Din İşleri Yüksek Kurulu ve Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynaklarında hutbe, cuma namazının geçerlilik şartlarından biri olarak açıklanıyor. Hutbe okunmadan cuma namazı kılınmıyor.
Fıkıh mezhepleri arasında hutbenin ayrıntılı şartları konusunda farklı değerlendirmeler bulunmakla birlikte, cuma namazından önce hutbe okunması gerektiği konusunda ortak yaklaşım bulunuyor.
Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen bir kişinin durumu ise farklı. Diyanet'in açıklamasına göre, geçerli bir mazeret nedeniyle hutbeye yetişemeyen kişi cuma namazının en az bir rekâtına yetişirse imamın selamından sonra eksik rekâtını tamamlayarak namazını kılabiliyor.
CUMA HUTBESİ ARAPÇA OLMAK ZORUNDA MI?
Cuma hutbesinin hangi dilde okunabileceğine ilişkin hükümler mezheplere göre farklılık gösterebiliyor.
Diyanet'in yayımladığı “Hutbenin Hükümleri” açıklamasına göre Hanefi mezhebinde hutbenin Arapça olması geçerlilik şartı değil. Şafii ve Maliki mezheplerinde ise hutbenin Arapça okunmasına ilişkin farklı şartlar bulunuyor.
Türkiye'deki camilerde Diyanet tarafından hazırlanan hutbelerin ana bölümü cemaatin anlayabilmesi için Türkçe okunuyor. Ayetler, hadisler, hamd, salavat ve dua bölümlerinde ise Arapça ifadeler yer alabiliyor.
CUMA HUTBESİ DUALARI NELER?
Cuma hutbesinin yapısı yalnızca güncel bir konuda yapılan konuşmadan oluşmuyor. Hutbede Allah'a hamd, Hz. Muhammed'e salavat, ayet ve hadisler ile cemaat için dualar da yer alıyor.
Diyanet'in hutbenin hükümlerine ilişkin açıklamalarında, hutbeye Allah'a hamd ve sena ile başlanması, kelime-i şehadet okunması ve Peygamberimize salavat getirilmesi hutbenin sünnetleri arasında sayılıyor.
Hutbenin ikinci bölümünde de müminler için dua edilmesi geleneksel hutbe düzeninin önemli unsurları arasında bulunuyor.
Ancak haftalık Diyanet hutbesi içinde kullanılan ayet, hadis ve dua bölümleri hutbenin konusuna göre değişebildiği için bugünkü metnin tamamının Diyanet'in yayımladığı resmî içerikten takip edilmesi gerekiyor.
25 EYLÜL CUMA HUTBESİNİN ANA MESAJI
“Tebliğ Sorumluluğumuz” başlıklı hutbenin temelinde, kişinin savunduğu değerleri önce kendi hayatında yaşaması gerektiği düşüncesi bulunuyor.
Diyanet; güzel sözün güzel davranışla tamamlanmasına, insanlara kaba ve kırıcı bir dille yaklaşılmamasına ve dini değerleri anlatırken hikmetli bir üslup kullanılmasına dikkat çekiyor.
Hutbenin günümüz iletişim araçlarına uzanan bölümünde ise sosyal medyanın sorumsuzca kullanılmasının doğurabileceği sonuçlara işaret ediliyor. İnsanların özel hayatını ortaya döken paylaşımlar yapmak, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri yaymak veya hakaret ve kötü söz içeren içerikler paylaşmak tebliğ anlayışıyla bağdaşmayan davranışlar arasında gösteriliyor.
Bu yönüyle 25 Eylül Cuma hutbesinin ana mesajı, dini anlatmanın yalnızca sözle değil; insanın ahlakı, davranışları ve başkalarıyla kurduğu iletişim üzerinden de gerçekleştiği fikri etrafında şekilleniyor.