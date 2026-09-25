25 EYLÜL CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü Cuma hutbesi konusu, PDF metni ve duaları

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Cuma hutbesinin hangi dilde okunabileceğine ilişkin hükümler mezheplere göre farklılık gösterebiliyor.

Diyanet'in yayımladığı “Hutbenin Hükümleri” açıklamasına göre Hanefi mezhebinde hutbenin Arapça olması geçerlilik şartı değil. Şafii ve Maliki mezheplerinde ise hutbenin Arapça okunmasına ilişkin farklı şartlar bulunuyor.

Türkiye'deki camilerde Diyanet tarafından hazırlanan hutbelerin ana bölümü cemaatin anlayabilmesi için Türkçe okunuyor. Ayetler, hadisler, hamd, salavat ve dua bölümlerinde ise Arapça ifadeler yer alabiliyor.

CUMA HUTBESİ DUALARI NELER?

Cuma hutbesinin yapısı yalnızca güncel bir konuda yapılan konuşmadan oluşmuyor. Hutbede Allah'a hamd, Hz. Muhammed'e salavat, ayet ve hadisler ile cemaat için dualar da yer alıyor.

Diyanet'in hutbenin hükümlerine ilişkin açıklamalarında, hutbeye Allah'a hamd ve sena ile başlanması, kelime-i şehadet okunması ve Peygamberimize salavat getirilmesi hutbenin sünnetleri arasında sayılıyor.

Hutbenin ikinci bölümünde de müminler için dua edilmesi geleneksel hutbe düzeninin önemli unsurları arasında bulunuyor.

Ancak haftalık Diyanet hutbesi içinde kullanılan ayet, hadis ve dua bölümleri hutbenin konusuna göre değişebildiği için bugünkü metnin tamamının Diyanet'in yayımladığı resmî içerikten takip edilmesi gerekiyor.

25 EYLÜL CUMA HUTBESİNİN ANA MESAJI

“Tebliğ Sorumluluğumuz” başlıklı hutbenin temelinde, kişinin savunduğu değerleri önce kendi hayatında yaşaması gerektiği düşüncesi bulunuyor.

Diyanet; güzel sözün güzel davranışla tamamlanmasına, insanlara kaba ve kırıcı bir dille yaklaşılmamasına ve dini değerleri anlatırken hikmetli bir üslup kullanılmasına dikkat çekiyor.

Hutbenin günümüz iletişim araçlarına uzanan bölümünde ise sosyal medyanın sorumsuzca kullanılmasının doğurabileceği sonuçlara işaret ediliyor. İnsanların özel hayatını ortaya döken paylaşımlar yapmak, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri yaymak veya hakaret ve kötü söz içeren içerikler paylaşmak tebliğ anlayışıyla bağdaşmayan davranışlar arasında gösteriliyor.

Bu yönüyle 25 Eylül Cuma hutbesinin ana mesajı, dini anlatmanın yalnızca sözle değil; insanın ahlakı, davranışları ve başkalarıyla kurduğu iletişim üzerinden de gerçekleştiği fikri etrafında şekilleniyor.