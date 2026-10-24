25 EKİM EMEKLİ MAAŞLARI YATIYOR! Bağ-Kur ödemeleri başladı: Bugün kimlerin maaşı ödenecek?

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Emekli maaşım neden hesabıma yatmadı?

Ödeme gününün gelmesine rağmen maaşın hesapta görünmemesi durumunda banka hesabı ve SGK ödeme kayıtları kontrol edilmeli. Gecikmenin devam etmesi hâlinde ilgili banka veya SGK ile iletişime geçilebilir.



Emekli maaşı tahsis numarası nasıl öğrenilir?

Tahsis numarası, emeklinin SGK kayıtlarında bulunan ve ödeme gününün belirlenmesinde kullanılan numaradır. Emekliler, ilgili emekli aylığı bilgileri ekranlarından bu bilgiyi kontrol edebilir.



Emekli Sandığı maaşları da 25 Ekim'de mi yatıyor?

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekli aylıkları, SSK ve Bağ-Kur ödeme takviminden farklı bir düzene tabidir. Bu nedenle 25-28 Ekim tarihleri arasındaki Bağ-Kur ödeme takvimi bütün emeklileri kapsamaz.