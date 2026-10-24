25 EKİM EMEKLİ MAAŞLARI YATIYOR! Bağ-Kur ödemeleri başladı: Bugün kimlerin maaşı ödenecek?
Emekli maaşları yattı mı, bugün hangi emeklilerin ödemesi yapılacak? 25 Ekim 2026 Pazar günü SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Bağ-Kur emeklilerinin ekim ayı ödemeleri bugün başlarken tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar maaşlarını alabilecek. SSK emeklilerinde ise tahsis numarasının son rakamı 2 olanların ödeme günü geldi. Peki, Bağ-Kur emekli maaşları bugün yatar mı, SSK maaşları ne zaman hesaplara geçecek? İşte 25 Ekim 2026 güncel emekli maaşı ödeme takvimi…
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25 Ekim bugün emekli maaşları yatıyor mu, hangi emeklilerin ödemesi yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi, ekim ayının son haftasında milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak, SSK maaşları bugün hesaplara geçecek mi? Tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme günleri kapsamında emekliler, maaşlarının yatacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte 25 Ekim 2026 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi ve maaş sorgulama detayları…
BUGÜN KİMLERİN EMEKLİ MAAŞI YATACAK?
Ekim ayının son haftasına girilirken emekli maaşı ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor.
25 Ekim Pazar günü Bağ-Kur emeklileri için ekim ayı maaş ödemeleri başlıyor. Tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olan Bağ-Kur emeklileri bugün ödeme alacak. SSK kapsamında aylık alan ve tahsis numarasının son rakamı 2 olan emeklilerin ödeme günü de bugün.
Emekli maaşının hesaplara geçip geçmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, banka hesaplarını ve ödeme bilgilerini kontrol edebiliyor. Ödeme günü gelen maaşın hesapta görünmemesi durumunda kişisel ödeme kayıtlarının incelenmesi gerekiyor.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026
Bağ-Kur (4B) emeklilerinin ekim ayı maaş ödemeleri 25 Ekim'de başlayacak ve 28 Ekim'de tamamlanacak. Ödeme günleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor.
Bağ-Kur emeklileri için ekim ayı ödeme takvimi şöyle:
25 Ekim Pazar: Tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar
26 Ekim Pazartesi: Tahsis numarasının son hanesi 3 ve 1 olanlar
27 Ekim Salı: Tahsis numarasının son hanesi 8, 6 ve 4 olanlar
28 Ekim Çarşamba: Tahsis numarasının son hanesi 2 ve 0 olanlar
Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, kendileri için belirlenen ödeme gününde hesaplara aktarılıyor. Bu nedenle emeklilerin yalnızca ayın kaçında ödeme yapıldığına değil, tahsis numaralarının son hanesine de dikkat etmesi gerekiyor.
SSK EMEKLİ MAAŞI BUGÜN YATIYOR MU?
SSK (4A) emekli maaşları ekim ayında 17-26 Ekim tarihleri arasında ödeniyor. Ödeme günleri, emeklilerin tahsis numarasının son rakamına göre değişiyor.
25 Ekim Pazar günü tahsis numarasının son hanesi 2 olan SSK emeklilerinin ödeme günü. Tahsis numarasının son rakamı 0 olan emeklilerin ödemeleri ise 26 Ekim Pazartesi günü yapılacak.
SSK emeklileri için ekim ayı ödeme takviminin son günü 26 Ekim olarak belirlendi. Böylece ayın son haftasında hem SSK hem de Bağ-Kur kapsamında aylık alan vatandaşların ödemeleri devam edecek.
EMEKLİ MAAŞI HAFTA SONU HESABA YATAR MI?
Emekli maaşlarının ödeme gününün hafta sonuna denk gelmesi, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Ödeme takviminde 25 Ekim'in pazar gününe denk gelmesi nedeniyle maaşların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor.
Ödeme günü hafta sonuna denk gelen emekliler, belirlenen tarihte banka hesaplarını kontrol edebilir. Maaşın hesaba yansıma zamanı bankanın işlem süreçlerine göre değişebileceğinden, ödeme günü geldiği hâlde hesabında aylığını göremeyenlerin ödeme bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aylıklarının yatırılıp yatırılmadığını banka hesaplarından ve e-Devlet'teki ilgili emekli aylığı ve ödeme bilgileri ekranlarından kontrol edebilir.
Sorgulama sırasında emeklilerin kendi sigortalılık statülerine uygun hizmeti seçmeleri gerekiyor. SSK kapsamında aylık alanlar 4A, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar ise 4B emekli aylığı bilgilerini inceleyebilir.
Ödeme günü geldiği hâlde maaşını göremeyen vatandaşların öncelikle ödeme kayıtlarını kontrol etmeleri, sorun devam ederse bankaları veya SGK ile iletişime geçmeleri öneriliyor.
EMEKLİ MAAŞLARI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
25 Ekim 2026 bugün kimin emekli maaşı yatacak?
25 Ekim Pazar günü tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olan Bağ-Kur emeklilerinin ödeme takvimi başlıyor. SSK emeklilerinde ise tahsis numarasının son hanesi 2 olanların ödeme günü.
Bağ-Kur emekli maaşları bugün yatıyor mu?
Evet. Bağ-Kur emeklilerinin ekim ayı ödemeleri 25 Ekim'de başlıyor. Bugün tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar ödeme alacak.
Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman bitecek?
Bağ-Kur emeklilerinin ekim ayı maaş ödemelerinin 28 Ekim 2026 Çarşamba günü tamamlanması planlanıyor.
SSK emekli maaşı bugün yatacak mı?
Tahsis numarasının son hanesi 2 olan SSK emeklilerinin ödeme günü 25 Ekim Pazar. Son hanesi 0 olanların ödeme günü ise 26 Ekim Pazartesi.
SSK emekli maaşları ne zaman yatıyor?
SSK emekli maaşları ekim ayında 17-26 Ekim tarihleri arasında, tahsis numarasının son hanesine göre ödeniyor.
Emekli maaşım neden hesabıma yatmadı?
Ödeme gününün gelmesine rağmen maaşın hesapta görünmemesi durumunda banka hesabı ve SGK ödeme kayıtları kontrol edilmeli. Gecikmenin devam etmesi hâlinde ilgili banka veya SGK ile iletişime geçilebilir.
Emekli maaşı tahsis numarası nasıl öğrenilir?
Tahsis numarası, emeklinin SGK kayıtlarında bulunan ve ödeme gününün belirlenmesinde kullanılan numaradır. Emekliler, ilgili emekli aylığı bilgileri ekranlarından bu bilgiyi kontrol edebilir.
Emekli Sandığı maaşları da 25 Ekim'de mi yatıyor?
Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekli aylıkları, SSK ve Bağ-Kur ödeme takviminden farklı bir düzene tabidir. Bu nedenle 25-28 Ekim tarihleri arasındaki Bağ-Kur ödeme takvimi bütün emeklileri kapsamaz.