24 EKİM EMEKLİ MAAŞLARI YATIYOR! Bugün kimin maaşı ödenecek? SSK ve Bağ-Kur ödeme takvimi
Ekim ayı emekli maaşı ödemeleri devam ediyor. Bugün, 24 Ekim Cumartesi günü, tahsis numarasının son rakamı 4 olan SSK emeklilerinin maaş ödeme günü. Bağ-Kur emeklileri için ise ödemeler 25 Ekim Pazar günü başlayacak. Peki, hafta sonu emekli maaşları yatar mı, bugün kimlerin maaşı ödenecek? İşte SGK'nin tahsis numarasına göre 2026 Ekim SSK ve Bağ-Kur ödeme takvimi...Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ödeme takvimine göre SSK emeklilerinin ekim ayı maaşları 17 Ekim'den bu yana hesaplara yatırılıyor. Bugün sıra, tahsis numarasının son rakamı 4 olan emeklilerde. Ödemelerin hafta sonuna denk gelmesi ise takvimi değiştirmiyor. SGK'nin uygulamasına göre cumartesi ve pazar günlerine rastlayan emekli aylıkları normal ödeme gününde yatırılıyor.
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24 EKİM BUGÜN KİMİN EMEKLİ MAAŞI YATACAK?
24 Ekim 2026 Cumartesi günü, tahsis numarasının son rakamı 4 olan SSK (4A) emeklilerinin maaşları ödeme takviminde yer alıyor.
23 Ekim Cuma günü son rakamı 6 olan emeklilerin ödeme günüydü. Bugün son rakamı 4 olanların ardından, 25 Ekim Pazar günü son rakamı 2 olanlar ve 26 Ekim Pazartesi günü son rakamı 0 olanlar maaşlarını alacak.
Bağ-Kur (4B) emeklileri için de ödeme dönemi yarın başlıyor. İlk gün, tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanların ödemeleri yapılacak.
Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki memur emeklileri ise farklı bir ödeme takvimine tabi.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI EKİM 2026 ÖDEME TAKVİMİ
SSK (4A) kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında yapılıyor.
Maaşların hesaplara yatırılacağı gün, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor.
2026 Ekim ayı SSK emekli maaşı ödeme tarihleri şöyle:
Tahsis numarasının son rakamı
Ödeme tarihi
9
17 Ekim Cumartesi
7
18 Ekim Pazar
5
19 Ekim Pazartesi
3
20 Ekim Salı
1
21 Ekim Çarşamba
8
22 Ekim Perşembe
6
23 Ekim Cuma
4
24 Ekim Cumartesi
2
25 Ekim Pazar
0
26 Ekim Pazartesi
SSK emeklilerinin ekim ayı ödemeleri 17 Ekim'de başladı. 24 Ekim itibarıyla tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3, 1, 8 ve 6 olanların ödeme günleri geride kaldı. Bugün son rakamı 4 olan emeklilerin, 25 Ekim'de son rakamı 2 olanların ve 26 Ekim'de son rakamı 0 olanların maaşları ödeme takviminde yer alıyor.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI EKİM 2026 NE ZAMAN YATACAK?
Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşları ise her ay dört günlük ödeme takvimine göre yatırılıyor.
Ekim ayında ödemeler 25 Ekim Pazar günü başlayacak ve 28 Ekim Çarşamba günü tamamlanacak.
2026 Ekim ayı Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri şöyle:
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI YARIN BAŞLIYOR! 25 EKİM'DE KİMLERİN MAAŞI YATACAK?
Tahsis numarasının son rakamı
Ödeme tarihi
9, 7, 5
25 Ekim Pazar
3, 1
26 Ekim Pazartesi
8, 6, 4
27 Ekim Salı
2, 0
28 Ekim Çarşamba
Bağ-Kur emeklileri de ödeme günlerini tahsis numaralarının son rakamına bakarak öğrenebiliyor.
Bağ-Kur (4B) emeklileri için ekim ayı maaş ödeme dönemi 25 Ekim Pazar günü başlayacak. İlk gün tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan emeklilerin aylıkları ödenecek.
26 Ekim Pazartesi günü son rakamı 3 ve 1 olanlar, 27 Ekim Salı günü son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar, 28 Ekim Çarşamba günü ise son rakamı 2 ve 0 olanlar maaşlarını alacak. Böylece Bağ-Kur emeklilerinin ekim ayı ödeme dönemi 28 Ekim'de tamamlanacak.
24-25 EKİM'DE EMEKLİ MAAŞLARI YATACAK MI? HAFTA SONU ÖDEMELERİ ERTELENİR Mİ?
Emekli maaşı ödeme tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi, ödemelerin ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi. Özellikle 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günü maaş bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için SGK'nin uygulaması açık.
Sosyal Güvenlik Kurumuna göre emekli aylıklarının ödeme günü cumartesi, pazar veya resmî tatile denk gelse bile ödeme tarihinde değişiklik yapılmıyor.
Bu nedenle 24 Ekim Cumartesi günü ödeme alacak SSK emeklileri ile 25 Ekim Pazar günü ödeme takviminde bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, yalnızca hafta sonuna denk geldiği için pazartesiye ertelenmeyecek.
Emekliler hesap hareketlerini bankalarının mobil uygulamalarından kontrol edebilir, hesaplarına geçen tutarları ATM'lerden çekebilir. Banka şubesinden yapılacak işlemlerde ise şubelerin çalışma gün ve saatleri geçerli olacak.
EMEKLİ MAAŞI TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emekli maaşının hangi gün yatacağını öğrenmek için tahsis numarasının son rakamını bilmek yeterli.
Tahsis numarası, SGK tarafından emekli aylığı bağlanan hak sahiplerine verilen numara. T.C. kimlik numarasıyla aynı değil. Emekliler tahsis numaralarını e-Devlet'teki SGK hizmetleri üzerinden öğrenebiliyor.
SSK emeklileri 4A Emekli Aylık Bilgisi, Bağ-Kur emeklileri ise 4B Emekli Aylık Bilgisi ekranından aylıklarına ilişkin kayıtları kontrol edebiliyor.
Tahsis numarasının son rakamı belirlendikten sonra yukarıdaki ödeme tablosundan ekim ayı maaş tarihi öğrenilebiliyor.
EMEKLİ MAAŞI E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?
Emekli maaşı ve ödeme bilgileri e-Devlet üzerinden de görüntülenebiliyor.
Bunun için www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapmak gerekiyor.
Arama bölümünden sigortalılık statüsüne uygun SGK hizmeti seçilerek aylık bilgileri ve ödeme kayıtları incelenebiliyor.
SSK emeklileri için 4A Emekli Ödeme Bilgileri, Bağ-Kur emeklileri için 4B Emekli Aylık Bilgisi ekranları kullanılabiliyor.
Maaşı henüz hesapta görünmeyen emekliler, önce tahsis numaralarına göre ödeme günlerini kontrol edebilir, ardından maaş aldıkları bankanın hesap hareketlerini inceleyebilir.
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI EKİM AYINDA NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki memur emeklilerinin aylıkları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir takvimle ödeniyor.
Aylık alan memur emeklilerinde ödemeler genel olarak ayın ilk günlerinde gerçekleştiriliyor. Üç aylık ödeme sisteminde bulunan hak sahiplerinde ise ödeme dönemi farklılık gösterebiliyor.
Bu nedenle 4C kapsamındaki emeklilerin kendi ödeme tarihlerini SGK kayıtları ve e-Devlet'teki 4C Emekli Aylık Bilgisi hizmetinden kontrol etmeleri gerekiyor.
29 EKİM ÖNCESİNDE EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK?
Ekim 2026 emekli aylıkları için SGK'nin olağan ödeme takvimi uygulanıyor. SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Ekim, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bütün emeklileri kapsayan ayrı bir erken ödeme takvimi açıklanmadı. SSK ve Bağ-Kur ödemeleri mevcut takvime göre 28 Ekim'de tamamlanacak.
Bu nedenle emeklilerin maaşlarını tahsis numaralarının son rakamına karşılık gelen ödeme gününde kontrol etmeleri gerekiyor.