21 yaşındaki gassal vasiyet almaya başladı! 'Arkadaşlarım 'beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy' diye vasiyet ediyorlar'

Gassallık çok ibret alınacak zor bir meslek ve dışarıdan göründüğü gibi de değil. Ben severek bu mesleği yapıyorum. Ailem normal tepki verdi. Ben onlarla önceden konuşmuştum. İçimde bir heves var onun için yapacağım dedim. Onlar da tamam o zaman sorun yok dediler. Ailem bana imam ol dediler. Ben de gassal olacağım dedim. Ondan sonra mesleği elimize aldık sürdürüyorum" dedi.