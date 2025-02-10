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Gündem21 yaşındaki gassal vasiyet almaya başladı! 'Arkadaşlarım 'beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy' diye vasiyet ediyorlar'
HaberlerGündem Haberleri 21 yaşındaki gassal vasiyet almaya başladı! 'Arkadaşlarım 'beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy' diye vasiyet ediyorlar'

21 yaşındaki gassal vasiyet almaya başladı! 'Arkadaşlarım 'beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy' diye vasiyet ediyorlar'

Hatay'da bir yıldır gassalık yapan 21 yaşındaki Nihat Ateş, mesleğini hevesle yaptığını ifade ederek, arkadaşlarının kendilerini yıkayıp defnetmeleri için vasiyette bulunduklarını söyledi. Ailesinin 'imam ol' sözüne karşı gassallığı seçen Nihat Ateş, "2017 yılında hafızlığa gittim ve 2021 yılında bitirdim. Gassallık mesleğine merak sardım. Mevlüt hocam benden önce gassal oldu, onunla birlikte gittim. Nasıl bir meslek olduğunu merak ediyordum. 20 yaşında gassallığa başladım ve 1 yıldır da devam ediyorum'' dedi.

İHA
• 10 Şubat 2025 - 10:16 • Son Güncelleme:
İHA
• 10 Şubat 2025 - 10:16 • Son Güncelleme:
121 yaşındaki gassal vasiyet almaya başladı Arkadaşlarım beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy diye vasiyet ediyorlar

Antakya ilçesinde yaşayan Nihat Ateş, 2017'de hafızlık eğitimi almaya başladı ve 4 yıl sonra eğitimini bitirerek hafız oldu. Ailesinin imam olmasını beklediği Ateş, imamlık yerine merak sardığı gassallık mesleğini seçti.

221 yaşındaki gassal vasiyet almaya başladı Arkadaşlarım beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy diye vasiyet ediyorlar

20 yaşında mesleğe başlayan Ateş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda 1 yıldır gassallık yapıyor. Mesleğini severek yapan ve gassal olmasından dolayı evliliğe karşı kaygısı olmadığını ifade eden Ateş, bazı insanların 'beni sen yıkayacaksın' diyerek vasiyette bulunduklarını söyledi.

321 yaşındaki gassal vasiyet almaya başladı Arkadaşlarım beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy diye vasiyet ediyorlar

Ailesinin 'imam ol' sözüne karşı gassallığı seçen Nihat Ateş, "2017 yılında hafızlığa gittim ve 2021 yılında bitirdim. Gassallık mesleğine merak sardım. Mevlüt hocam benden önce gassal oldu, onunla birlikte gittim. Nasıl bir meslek olduğunu merak ediyordum. 20 yaşında gassallığa başladım ve 1 yıldır da devam ediyorum.

421 yaşındaki gassal vasiyet almaya başladı Arkadaşlarım beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy diye vasiyet ediyorlar

Gassallık çok ibret alınacak zor bir meslek ve dışarıdan göründüğü gibi de değil. Ben severek bu mesleği yapıyorum. Ailem normal tepki verdi. Ben onlarla önceden konuşmuştum. İçimde bir heves var onun için yapacağım dedim. Onlar da tamam o zaman sorun yok dediler. Ailem bana imam ol dediler. Ben de gassal olacağım dedim. Ondan sonra mesleği elimize aldık sürdürüyorum" dedi.

521 yaşındaki gassal vasiyet almaya başladı Arkadaşlarım beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy diye vasiyet ediyorlar

İnsanların öldükten sonra kendilerini yıkamaları için vasiyette bulunduğunu ifade eden Ateş, "Ben gassalım dediğimde daha çok gülüyorlar ama hiç gülünecek bir meslek değil. İbret almaları gerekirken gülüyorlar. Bu mesleği içimden geldiği için kendim seçtim. İmamlık yerine gassallığı seçtim diyorum. Gassal filminde de gördüm ama hiç evlilik kaygısı duymuyorum ve endişem de yok. Rabbim kısmet ederse olur.

621 yaşındaki gassal vasiyet almaya başladı Arkadaşlarım beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy diye vasiyet ediyorlar

1 yıllık süreçte bin küsur cenaze yıkadım. İlk günlerde çok farklı cenazeler gördüm. Hocalarım sayesinde zorlanmadım. Cenazeyi yıkadıktan sonra dışarıda bana selam verse tanımam. İlk cenaze yıkamada zorlanmadım. Hiç yakınımın cenazesini yıkamadım. Arkadaşlarıma gassalım dediğimde hiç garipsemediler ve hafız olduğun için iyi oldu dediler. Arkadaşlarımı buraya getirmeye çalıştım ama korkuyorlar. Cenaze yıkarken beni görün dedim ama hiçbiri gelmedi. Arkadaşlarım mesleğimi hoş görüyorlar. Beni sen yıkayacaksın. Ölünce de şu mezarlığa koy diye vasiyet de ediyorlar" ifadelerini kullandı.