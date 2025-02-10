21 yaşındaki gassal vasiyet almaya başladı! 'Arkadaşlarım 'beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy' diye vasiyet ediyorlar'
Hatay'da bir yıldır gassalık yapan 21 yaşındaki Nihat Ateş, mesleğini hevesle yaptığını ifade ederek, arkadaşlarının kendilerini yıkayıp defnetmeleri için vasiyette bulunduklarını söyledi. Ailesinin 'imam ol' sözüne karşı gassallığı seçen Nihat Ateş, "2017 yılında hafızlığa gittim ve 2021 yılında bitirdim. Gassallık mesleğine merak sardım. Mevlüt hocam benden önce gassal oldu, onunla birlikte gittim. Nasıl bir meslek olduğunu merak ediyordum. 20 yaşında gassallığa başladım ve 1 yıldır da devam ediyorum'' dedi.
İHA
• 10 Şubat 2025 - 10:16 • Son Güncelleme:
İHA
• 10 Şubat 2025 - 10:16 • Son Güncelleme: