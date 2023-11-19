2024'te ehliyet fiyatları ne olacak? İşte yeni tarife
Ehliyet almak isteyen vatandaşlarımızla ilgili sürücü kursları ortalama olarak 7.500 TL, harçlarla beraber 10 bin TL tutuyordu. Ama 2024 yılında artan değerle birlikte bu 20 bin lirayı aşması bekleniyor. 2023’te ehliyet harçları yıllar itibariyle karşılaştırdığımız takdirde A sınıfı ehliyet almak isteyenler 825 liraydı, bu yıl 1308 TL olacak. B sınıfı ehliyet 2489 liradan 3945 TL, uluslararası ehliyet 1657 liradan 2626 TL olacak.
• 19 Kasım 2023 - 12:14 • Son Güncelleme:
• 19 Kasım 2023 - 12:14 • Son Güncelleme: