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2024'te ehliyet fiyatları ne olacak? İşte yeni tarife

Ehliyet almak isteyen vatandaşlarımızla ilgili sürücü kursları ortalama olarak 7.500 TL, harçlarla beraber 10 bin TL tutuyordu. Ama 2024 yılında artan değerle birlikte bu 20 bin lirayı aşması bekleniyor. 2023’te ehliyet harçları yıllar itibariyle karşılaştırdığımız takdirde A sınıfı ehliyet almak isteyenler 825 liraydı, bu yıl 1308 TL olacak. B sınıfı ehliyet 2489 liradan 3945 TL, uluslararası ehliyet 1657 liradan 2626 TL olacak.

• 19 Kasım 2023 - 12:14 • Son Güncelleme:
• 19 Kasım 2023 - 12:14 • Son Güncelleme:
12024te ehliyet fiyatları ne olacak İşte yeni tarife

Bu yıl ehliyet almak isteyenler yaklaşık 10.000 TL verirken, 2.024 yılında bu fiyatlar 20.000 lirayı aşacak. Baktığımız zaman yurt içi üretici fiyat endeksi 2024 yılı için %58,46 açıklandı. Bu 12 aylık ortalama oluyor.

2EHLİYET FİYATLARI

EHLİYET FİYATLARI

Ehliyet almak isteyen vatandaşlarımızla ilgili sürücü kursları ortalama olarak 7.500 TL, harçlarla beraber 10 bin TL tutuyordu. Ama 2024 yılında artan değerle birlikte bu 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

32024te ehliyet fiyatları ne olacak İşte yeni tarife

2023’te ehliyet harçları yıllar itibariyle karşılaştırdığımız takdirde A sınıfı ehliyet almak isteyenler 825 liraydı, bu yıl 1308 TL olacak. B sınıfı ehliyet 2489 liradan 3945 TL, uluslararası ehliyet 1657 liradan 2626 TL olacak.

4PARA CEZALARI

PARA CEZALARI

Para cezaları da artacak. Misal veriyorum, kırmızı ışıkta geçtik. 2023’te 950 liraydı. Bu yıl 1510 TL olacak. Hız sınırını %30’unu açtığımız takdirde 953 liradan 1510 liraya, hız sınırının %30 ve fazlasını açtığımız takdirde 1979 liradan 3136 TL, alkollü olarak araç kullandığımız zaman 4250 liradan 6750 liraya artmış oluyor.

5HARÇLAR

HARÇLAR

Ayrıyeten pasaport harçları, cep telefonu izin harçları, araç muayenesi, motor taşıtlar vergisi, hatta çalışma hayatında bulunan kişilerin gelir vergisi dilimleri, onlara sağlanan yemek ücretleri, yol paraları kendi içerisinde yine %58,46 arttı.

6RAKAM BURADA MI KALACAK

RAKAM BURADA MI KALACAK?

Hayır. Buna ekstra olarak Sayın Cumhurbaşkanı bunu yükseltme veya düşürme hakkına sahip ama bu şekilde olursa 2024 yılında bu yönde rakamlar zamlanmış olacak.

72024te ehliyet fiyatları ne olacak İşte yeni tarife

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İçişleri bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile yakın bir zamanda B sınıfı ehliyetle 125 cc’ye kadar motosikletin kullanılabilmesi öngörülüyor.

82024te ehliyet fiyatları ne olacak İşte yeni tarife

Posta'dan Mehmet Ali Kantarcı'nın haberine göre; Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, yürürlüğe girmesi beklenen yönetmeliğin en geç 2023 yılı sonuna kadar yayınlanmasının öngörüldüğünü söyledi

9SÜRÜCÜ KURSUNDAN EĞİTİM

SÜRÜCÜ KURSUNDAN EĞİTİM

Yayınlanması öngörülen yönetmelikte B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartınının olmasının öngörüldüğünü vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti: “Eğitim sınav şeklinde değil.

102024te ehliyet fiyatları ne olacak İşte yeni tarife

Sadece direksiyon eğitimi şeklinde olması öngörülüyor. Eğitim alan kişinin sürücü belgesi otomatik olarak akredite olacak.

112024te ehliyet fiyatları ne olacak İşte yeni tarife

Eğitimi alan bu kişiler sürücü belgesini değiştirmesine gerek kalmadan 125 cc’ye kadar olan motosikletleri herhangi başka bir işleme gerek kalmadan kullanabilecek.”

12YAŞ SINIRI OLMAYACAK

YAŞ SINIRI OLMAYACAK

MOTED Başkanı Remzi Öztürk, yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte yaş sınırı bulunmadığını belirterek, bununla birlikte Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yaş sınırını ayrıca değerlendirdiğini söyledi.

132024te ehliyet fiyatları ne olacak İşte yeni tarife

E-Ticaret kuruluşlarından herhangi birine kayıtlı olan sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağını dile getiren Öztürk, “Çalışmalar hızla devem etmekte olup yönetmeliğin en geç 2023 yılı içinde yayınlanacağını bekliyoruz” diye konuştu.

14SATIŞLAR 800 BİNE ÇIKACAK

SATIŞLAR 800 BİNE ÇIKACAK

Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 2023 Ocak- Ağustos aylarına göre yüzde 146.4 arttı.

152024te ehliyet fiyatları ne olacak İşte yeni tarife

2023 Ocak-Ağustos aylarında 637 bin 331 adet tescil yapıldı. 2023 Ağustos’ta ise satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 165.9 artarak 109.4 bin adete yükseldi.

162024te ehliyet fiyatları ne olacak İşte yeni tarife

Öztürk, “Otomobilin yüksek maliyetle kullanımı ulaşımda motosiklete olan talebi giderek artırıyor.

172024te ehliyet fiyatları ne olacak İşte yeni tarife

Uluslararası markalarda taleplerin yüzde 20’si bile karşılanamıyor. Talebin bu şekilde devam edeceğini ve 2023 yılı sonunda pazarın 800 bin adedi aşacağını tahmin ediyoruz” dedi.