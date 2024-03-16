2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024, öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak öğretmen atamalarına yönelik araştırmalar devam ediyor. Mart ayıyla öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı için beklentiler arttı. Bakan Tekin'in "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız." açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu açıklamanın ardından “2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024, öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya çalışıyor.
• 16 Mart 2024 - 16:50 • Son Güncelleme:
• 16 Mart 2024 - 16:50 • Son Güncelleme: