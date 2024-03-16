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Gündem 2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024, öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak?
Haberler Gündem Haberleri 2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024, öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak?
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2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024, öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak öğretmen atamalarına yönelik araştırmalar devam ediyor. Mart ayıyla öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı için beklentiler arttı. Bakan Tekin'in "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız." açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu açıklamanın ardından “2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024, öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya çalışıyor.

• 16 Mart 2024 - 16:50 • Son Güncelleme:
• 16 Mart 2024 - 16:50 • Son Güncelleme:
1 2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024, öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek müjde merakla bekleniyor. Başvurular MEBBİS ekranından alınacak. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları MEB tarafından açıklanacak atama kılavuzuyla belli olacak. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman?

2 2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024, öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500’ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

3 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

4 2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024, öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Ancak son yapılan açıklamanın ardından konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi.

5 MUTLAKA OLACAK

MUTLAKA OLACAK

Bakan Tekin, daha önce sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktarmıştı.

6 2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024, öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak

Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" demişti.