Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı
HaberlerGündem Haberleri 2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

Lise yerleştirme sonuçları açıklandı. Hedefledikleri okula yerleşemeyen aday öğrenciler LGS boş kontenjanlar ile nakil işlemlerini gerçekleştirdi. Öğrencilerin heyecanı dorukta. Ek tercihin ardından 2. tercih işlemleri için yeniden nakil ekranlarına dönülecek. Peki; MEB ile 2024 LGS 1. nakil ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

• 29 Temmuz 2024 - 08:05 • Son Güncelleme:
• 29 Temmuz 2024 - 08:05 • Son Güncelleme:
12024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Lise nakil sonuçlarını bekleyen adaylar yeniden aradıklarını bulamazlarsa 2. nakile yönelecek. Peki; 2024 LGS 1. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

22024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı



LGS 1. NAKİL İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

MEB takvimine göre lise 1. nakil işlemleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında alındı. İlk yerleştirme sonuçları ardından LGS boş kontenjanlar ve taban puanları ile ek tercih başvurusu yapıldı.

32024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı



LGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemleri MEB üzerinden gerçekleşecek. 29 Temmuz itibarıyla açıklanacak 1. nakil sonuçlarının saat kaçta belli olacağı kesin olarak bilinmiyor.

42024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı



LGS 1. NAKİL EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LGS ek tercih sonuçları sorgulama işlemleri MEB ve e-okul üzerinden kontrol edilecek.

52024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı



LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

62024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı