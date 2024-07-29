2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı





LGS 1. NAKİL İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!



MEB takvimine göre lise 1. nakil işlemleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında alındı. İlk yerleştirme sonuçları ardından LGS boş kontenjanlar ve taban puanları ile ek tercih başvurusu yapıldı.