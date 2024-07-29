2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı
Lise yerleştirme sonuçları açıklandı. Hedefledikleri okula yerleşemeyen aday öğrenciler LGS boş kontenjanlar ile nakil işlemlerini gerçekleştirdi. Öğrencilerin heyecanı dorukta. Ek tercihin ardından 2. tercih işlemleri için yeniden nakil ekranlarına dönülecek. Peki; MEB ile 2024 LGS 1. nakil ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
• 29 Temmuz 2024 - 08:05 • Son Güncelleme:
• 29 Temmuz 2024 - 08:05 • Son Güncelleme: