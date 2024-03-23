2024 AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ? Ay tutulması ne zaman 2024, saat kaçta gerçekleşecek? MART yarı gölgeli ay tutulması nasıl olur?

Mart ayı yarı gölgeli ay tutulması yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ay tutulması tarihi ve günü, doğa tutkunları ve astrolojiyi merak edenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2024 yılının ilk Ay tutulması, yarı gölgeli Ay tutulması olarak gerçekleşecek. Öte yandan yarı gölgeli ay tutulması burçları da etkileyecek.