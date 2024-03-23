2024 AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ? Ay tutulması ne zaman 2024, saat kaçta gerçekleşecek? MART yarı gölgeli ay tutulması nasıl olur?
Ay tutulmasının Türkiye’den izlenip izlenmeyeceğine yönelik araştırmalar hızlandı. 2024'ün ilk Ay tutulması ise Mart ayı içinde olacak. Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek. 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek. Peki, Ay tutulması ne zaman 2024, saat kaçta gerçekleşecek? MART yarı gölgeli ay tutulması nasıl olur?
• 23 Mart 2024 - 13:30 • Son Güncelleme:
• 23 Mart 2024 - 13:30 • Son Güncelleme: