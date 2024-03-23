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Gündem 2024 AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ? Ay tutulması ne zaman 2024, saat kaçta gerçekleşecek? MART yarı gölgeli ay tutulması nasıl olur?
Haberler Gündem Haberleri 2024 AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ? Ay tutulması ne zaman 2024, saat kaçta gerçekleşecek? MART yarı gölgeli ay tutulması nasıl olur?
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2024 AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ? Ay tutulması ne zaman 2024, saat kaçta gerçekleşecek? MART yarı gölgeli ay tutulması nasıl olur?

Ay tutulmasının Türkiye’den izlenip izlenmeyeceğine yönelik araştırmalar hızlandı. 2024'ün ilk Ay tutulması ise Mart ayı içinde olacak. Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek. 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek. Peki, Ay tutulması ne zaman 2024, saat kaçta gerçekleşecek? MART yarı gölgeli ay tutulması nasıl olur?

• 23 Mart 2024 - 13:30 • Son Güncelleme:
• 23 Mart 2024 - 13:30 • Son Güncelleme:
1 2024 AY TUTULMASI TÜRKİYEDEN GÖRÜLECEK Mİ Ay tutulması ne zaman 2024, saat kaçta gerçekleşecek MART yarı gölgeli ay tutulması nasıl olur

Mart ayı yarı gölgeli ay tutulması yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ay tutulması tarihi ve günü, doğa tutkunları ve astrolojiyi merak edenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2024 yılının ilk Ay tutulması, yarı gölgeli Ay tutulması olarak gerçekleşecek. Öte yandan yarı gölgeli ay tutulması burçları da etkileyecek.

2 2024 AY TUTULMASI TÜRKİYEDEN GÖRÜLECEK Mİ

2024 AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ay tutulması Türkiye'den gözlenemeyecek. Yarı Ay tutulması Amerika kıtasından izlenebilecek.

3 AY TUTULMASI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK

AY TUTULMASI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Bu senenin ilk Ay tutulması 25 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Meydana gelecek tutulma Yarı gölgeli ay tutulması şeklinde yaşanacak.

4 YARI GÖLGELİ AY TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR

YARI GÖLGELİ AY TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?

Ay, Dünya’nın yarı gölge alanına girdiğinde tutulma gerçekleşir. Yarı gölge alanında Dünya, Güneş ışınlarını tamamen engelleyemez.

5 2024 AY TUTULMASI TÜRKİYEDEN GÖRÜLECEK Mİ Ay tutulması ne zaman 2024, saat kaçta gerçekleşecek MART yarı gölgeli ay tutulması nasıl olur

Yarı gölge tutulmalarında Ay’ın tamamını ya da bir kısmını örten karanlık bir bölge bulunmaz. Ancak Ay’ın parlaklığında bir miktar azalma gözlenir.

6 2024 AY TUTULMASI TÜRKİYEDEN GÖRÜLECEK Mİ Ay tutulması ne zaman 2024, saat kaçta gerçekleşecek MART yarı gölgeli ay tutulması nasıl olur

Bu koşullarda oluşan tutulmaları gözlemlemek parçalı ya da tam tutulmalara göre daha zordur.