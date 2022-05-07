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Galatasaray2 yıldız Torrent'e kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmas'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
HaberlerGalatasaray Haberleri 2 yıldız Torrent'e kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmas'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
• 07 Mayıs 2022 - 14:07 • Son Güncelleme:

2 yıldız Torrent'e kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmas'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Sivasspor maçından sonra Domenec Torrent'le olan köprüleri atan ve geçici olarak yeni hoca arayışlarına koyulan Burak Elmas aradığı ismi Florya'da buldu. Galatasaray'da iki yıldızın İspanyol teknik adama karşı kazan kaldırdığı öğrenilirken, başkan Elmas'ın durumdan haberdar olduğu ve tazminat konusunda anlaşarak Katalan hocayı ülkesine geri göndereceği bildirildi.

• 07 Mayıs 2022 - 14:07 • Son Güncelleme:
12 yıldız Torrente kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmasın yeni teknik direktörünü açıkladı
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Bu akşam Başakşehir'le kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Torrent'le yolların ayrılması beklenirken, İspanyol teknik adamın sözleşmesinde yazan tazminat konusunu Burak Elmas'ın çözeceği ve başkanın geçici olarak Florya'ya yeni bir antrenör tayin edeceği belirtildi. Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen ünlü yorumcu Mehmet Özcan, sarı kırmızılı kulüpteki son gelişmeleri aktarırken, Özcan'ın 'Torrent'e karşı 2 yıldız kazan kaldırdı' sözleri ise bir hayli dikkat çekti.

22 yıldız Torrente kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmasın yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Mehmet Özcan'ın o ifadeleri... Galatasaray'da Torrent'in durumu pamuk ipliğine bağlı. Torrent'in Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalarla ipleri kopardı, Burak Elmas kendisiyle yollarını ayıracak. Eğer Galatasaray bu akşam Başakşehir'e kaybederse İspanyol hoca kesin olarak gidecek.

32 yıldız Torrente kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmasın yeni teknik direktörünü açıkladı

Kontratında 1,5 milyon euro'luk tazminat maddesi var ama Torrent'in yardımcıları da (Kaleci antrenrör ve 2 yardımcı daha) var. Burak Elmas 1,5 milyon euro'da pazarlık yapacaktır.

42 yıldız Torrente kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmasın yeni teknik direktörünü açıkladı

11 Haziran'da seçim var, seçimden sonra Galatasaray'ın hocası Torrent olmayacak. Burak Elmas bu meseleyi kendi halledecek yeni gelecek başkanı da rahatlatmış olacak. Sivasspor maçından sonra Torrent çok tartışıldı ama benim yorumum şu...

52 yıldız Torrente kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmasın yeni teknik direktörünü açıkladı

'Siz bana sallıyorsunuz ama tablo da bu' diyor. Torrent kulübe geldiği zaman futbolcuların form durumlarını, fiziksel durumlarını, istatistikleri görmek istiyor ama bunlar ortada yok.

62 yıldız Torrente kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmasın yeni teknik direktörünü açıkladı

Nedeni sadece Fatih Terim değil yardımcılarla, Mert Çetin'le, analizcilerle yollar ayrıldı ve doğal olarak takımla ilgili rapor yoktu, Torrent de bunu vurguladı. İspanyol hoca başarısız olunca doğruları da söylese... Torrent burada kimseyi suçlamıyor durum tespiti yapıyor.

72 yıldız Torrente kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmasın yeni teknik direktörünü açıkladı

Torrent'i Prandelli ile kıyasladım İspanyol teknik adam daha kötü sonuçlar almış. Takımda Muslera ve Mostafa Mohamed'in hocaya karşı tepkisi var. Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalardan sonra Muslera hocaya karşı tavırlı.

82 yıldız Torrente kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmasın yeni teknik direktörünü açıkladı

Muslera yıllık 2,5 milyon euro alıyor ama bu formuyla hak etmiyor. Pena öyle aman aman bir kaleci değil ama 700-800 bin euro'ya oynuyor kaleyi idare edebilir.

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Mostafa'daki sıkıntı ilk 11'de olmaması, ayrıca takımda yapılan topantılarda rakibe göre 11 çıkmamalı, kadro değişmemeli, burası Galatasaray ve sabit düzenli bir 11 olmalı şeklinde serzenişler var. Galatasaray'da konuşulacak iyi şeyler pek yok tek söylenecek şey takımın yıldızlarına iyi tekliflerin gelmesi.

102 yıldız Torrente kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmasın yeni teknik direktörünü açıkladı

Burak Elmas aday olmayacak ayrıca Metin Öztürk Levent Nazifoğlu ile yollarını ayırdı. Okan Buruk çok heyecanlı hoca 11 Haziran'ı bekliyor. Eğer Torrent Başakşehir'e kaybederse yollar ayrılacak, Torrent'in yerine Hakan Balta iddiaları vardı ama Hakan'ın pro lisansı yok yeni geçici antrenör kaleci antrenörü Fadıl Koşutan olacak, eğer Koşutan'da karar kılınmazsa Albert Riera olur gibi görünüyor.

112 yıldız Torrente kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmasın yeni teknik direktörünü açıkladı

 

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