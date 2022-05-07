2 yıldız Torrent'e kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmas'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
Sivasspor maçından sonra Domenec Torrent'le olan köprüleri atan ve geçici olarak yeni hoca arayışlarına koyulan Burak Elmas aradığı ismi Florya'da buldu. Galatasaray'da iki yıldızın İspanyol teknik adama karşı kazan kaldırdığı öğrenilirken, başkan Elmas'ın durumdan haberdar olduğu ve tazminat konusunda anlaşarak Katalan hocayı ülkesine geri göndereceği bildirildi.
Bu akşam Başakşehir'le kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Torrent'le yolların ayrılması beklenirken, İspanyol teknik adamın sözleşmesinde yazan tazminat konusunu Burak Elmas'ın çözeceği ve başkanın geçici olarak Florya'ya yeni bir antrenör tayin edeceği belirtildi. Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen ünlü yorumcu Mehmet Özcan, sarı kırmızılı kulüpteki son gelişmeleri aktarırken, Özcan'ın 'Torrent'e karşı 2 yıldız kazan kaldırdı' sözleri ise bir hayli dikkat çekti.
Torrent'i Prandelli ile kıyasladım İspanyol teknik adam daha kötü sonuçlar almış. Takımda Muslera ve Mostafa Mohamed'in hocaya karşı tepkisi var. Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalardan sonra Muslera hocaya karşı tavırlı.
Mostafa'daki sıkıntı ilk 11'de olmaması, ayrıca takımda yapılan topantılarda rakibe göre 11 çıkmamalı, kadro değişmemeli, burası Galatasaray ve sabit düzenli bir 11 olmalı şeklinde serzenişler var. Galatasaray'da konuşulacak iyi şeyler pek yok tek söylenecek şey takımın yıldızlarına iyi tekliflerin gelmesi.
Burak Elmas aday olmayacak ayrıca Metin Öztürk Levent Nazifoğlu ile yollarını ayırdı. Okan Buruk çok heyecanlı hoca 11 Haziran'ı bekliyor. Eğer Torrent Başakşehir'e kaybederse yollar ayrılacak, Torrent'in yerine Hakan Balta iddiaları vardı ama Hakan'ın pro lisansı yok yeni geçici antrenör kaleci antrenörü Fadıl Koşutan olacak, eğer Koşutan'da karar kılınmazsa Albert Riera olur gibi görünüyor.