2 yıldız Torrent'e kazan kaldırdı ünlü yorumcu Burak Elmas'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Nedeni sadece Fatih Terim değil yardımcılarla, Mert Çetin'le, analizcilerle yollar ayrıldı ve doğal olarak takımla ilgili rapor yoktu, Torrent de bunu vurguladı. İspanyol hoca başarısız olunca doğruları da söylese... Torrent burada kimseyi suçlamıyor durum tespiti yapıyor.