Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Fenerbahçe2 senedir peşinde bir türlü getiremedi! Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt! İşte yeni teknik direktörü...
HaberlerFenerbahçe Haberleri 2 senedir peşinde bir türlü getiremedi! Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt! İşte yeni teknik direktörü...
• 16 Şubat 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:

2 senedir peşinde bir türlü getiremedi! Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt! İşte yeni teknik direktörü...

Löw, Schmidt, Jorge Jesus'la masaya oturan Ali Koç'un 2 yıldır peşinden koştuğu 'çılgın' teknik direktörü yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Premier Lig ekibiyle kontratı sona erecek olan 66 yaşındaki antrenör Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

• 16 Şubat 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
12 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...
ABONE OL

Yeni sezon için teknik direktörünü arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı. Joachim Löw, Jorge Jesus ve Roger Schmidt ile pazarlıklarını sürdüren Başkan Ali Koç, ilk göz ağrısı olan dünyaca ünlü teknik adamla görüştü. İşte son dakika haberinin detayları...

22 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

32 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

Sarı-Lacivertliler sezon sonuna kadar göreve eski oyuncusu ve hocası İsmail Kartal'ı getirmişti.

42 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

Kanarya 25 hafta sonunda ligde lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde ve 6. sırada bulunuyor.

52 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

Sarı-Lacivertlilerde Joachim Löw ismi, listenin en üstünde yer alırken Jorge Jesus ve Roger Schmidt de adaylar arasında yer alıyor.

62 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

Bilindiği gibi Ali Koç, son divan toplantısında "3 aday var, ikisiyle maaş pazarlığı seviyesine geçtik" bilgisini vermişti.

7

Bu iki ismin Löw ve Jesus olduğu kulislerde konuşuluyor. Flaş gelişme ise Marcelo Bielsa konusunda yaşandı...

82 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

Sarı-Lacivertlilerin, İngiltere'de Leeds United'ı çalıştıran ve bu sezon istediği performansı yakalayamayan Bielsa'nın şartlarını sorduğu öğrenildi.

92 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

Arjantinli hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bielsa'nın eğer Leeds'ten ayrılırsa Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade ediliyor.

102 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

Tüm bu gelişmeler, kulislerde "Ali Koç, Löw'ü bitireceğinden emin. Ancak geçen sezon yaşanan durum nedeniyle tedbir alıyor" şeklinde yorumlandı.

112 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

Bu arada belindeki sorun nedeniyle 27 Ocak'ta operasyon geçiren Mesut Özil takıma dönüyor.

122 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

Yıldız futbolcu dün sosyal medya hesabından idman fotoğrafı paylaşıp, "Sonunda geri dönüş" notunu düştü.

132 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

Mesut'un Slavia Prag maçında kadroda olması bekleniyor. (Sabah)

142 senedir peşinde bir türlü getiremedi Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt İşte yeni teknik direktörü...

EN YÜKSEK ORANLARIN ADRESİ misli.com! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a misilleme! '25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu'

Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a misilleme! '25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu'

Fenerbahçe'de son dakika! 7 ayrılık birden 3'ü ROGON'un yıldızı...

Fenerbahçe'de son dakika! 7 ayrılık birden 3'ü ROGON'un yıldızı...

Göztepe maçı öncesi şok! 'Torrent'le yollarımı ayırırdım...'

Göztepe maçı öncesi şok! 'Torrent'le yollarımı ayırırdım...'

2 senedir peşinde bir türlü getiremedi! Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt! İşte yeni teknik direktörü...

2 senedir peşinde bir türlü getiremedi! Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt! İşte yeni teknik direktörü...