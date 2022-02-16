• 16 Şubat 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
2 senedir peşinde bir türlü getiremedi! Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt! İşte yeni teknik direktörü...
Löw, Schmidt, Jorge Jesus'la masaya oturan Ali Koç'un 2 yıldır peşinden koştuğu 'çılgın' teknik direktörü yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Premier Lig ekibiyle kontratı sona erecek olan 66 yaşındaki antrenör Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.
• 16 Şubat 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
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Yeni sezon için teknik direktörünü arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı. Joachim Löw, Jorge Jesus ve Roger Schmidt ile pazarlıklarını sürdüren Başkan Ali Koç, ilk göz ağrısı olan dünyaca ünlü teknik adamla görüştü. İşte son dakika haberinin detayları...
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