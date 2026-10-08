2 bin yıllık mucize, UNESCO kayıtsız kalamadı: Yozgat'ta böyle bir yer olduğunu bilmiyorduk

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Adana'dan gelerek Roma Hamamı'nı ziyaret eden Mustafa Savran, AA muhabirine, hamamın gece ambiyansını ve ışıklandırmasını beğendiğini söyledi.



Savran, ilçede böyle bir yerle karşılaştığı için şaşırdığını belirterek, "Buraya geldiğimizde Roma Hamamı'nın olduğunu öğrendik. Çay bahçesi yapılmış. Çok güzel bir hizmet sağlamışlar. Çayımızı içtik. Manzara çok güzel. Tarihi eserlerle de iç içe olması iyi. Sarıkaya'da böyle bir şey olmasını ummuyorduk ama çok hoşumuza gitti. Güzel bir ortam var. Özellikle gece ambiyansı güzel. Gündüz de ayrı bir havası var." diye konuştu.



İlçede avukatlık yapan Akın Çiftçi ise gece ışıklandırması ve kafenin açılmasının ardından arkadaşları ve misafirleriyle burada vakit geçirebildiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.