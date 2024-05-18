(19 Mayıs mesajları) Kısa, uzun, anlamlı, resimli 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı sözleri > Birbirinden farklı Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs'ı, onun anısına saygıyla kutluyoruz.



19 Mayıs, bir ulusun uyanışının ve dirilişinin tarihidir. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.



Atatürk'ün 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' sözünü hatırlayarak, 19 Mayıs'ta onun aziz hatırasını anıyoruz.



Bağımsızlık mücadelemizin başladığı 19 Mayıs'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.