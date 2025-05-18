19 Mayıs 1919 resimli kutlama mesajları ve sözleri! Coşkulu, farklı, milli duygulu, anlamlı, en güzel Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları!
19 Mayıs resimli sözleri günün anlam ve önemiyle bağlantılı olarak sorgulanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasıyla kabul edilmiştir. Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra işgal edilen ülkesini yeniden bağımsızlığa kavuşturmak için Samsun'a ayak basması, Türk halkının milli mücadele için birlik olma ve bağımsızlık yolunda mücadeleye başlama çağrısı olarak kabul edilir. Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı yolculuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve Türk ulusunun kurtuluş mücadelesinin başladığı bir dönüm noktası olarak görülür. Biz de günün anlam ve önemine istinaden paylaşım yapmak, 19 Mayıs Bayramı’nı kutlamak isteyenler için 19 Mayıs mesajları ve sözleri derledik. İşte 19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri…
• 18 Mayıs 2025 - 16:16 • Son Güncelleme:
• 18 Mayıs 2025 - 16:16 • Son Güncelleme: